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北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三「停收3天」

▲▼春節垃圾清運,垃圾車,清潔隊,廢棄物,資源回收,環保局,倒垃圾。（圖／記者李毓康攝）

▲關於春節期間垃圾收運情形，北市環保局表示，2月1日至2月3日停收垃圾。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新的一年即將到來，為讓市民除舊布新展望新年，北市環保局公布春節垃圾收運情形，小年夜（1月30日）雖適逢假日，但仍有收運垃圾，並自大年初一至初三停收垃圾3天，自初四起恢復收運，初五才恢復收運大型廢棄物。

關於春節連續假期（1月29日至2月6日）垃圾清運情形，台北市環保局表示，小年夜（1月30日）雖適逢假日，但考量市民返鄉過年或長假有垃圾清運需求，1月30日當日加收一般垃圾、廚餘、資源回收物，1月31日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾。

北市環保局提及，大年初一至初三（2月1日至2月3日）停收垃圾3天，初四（2月4日）起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，初五（2月5日）起恢復收運大型廢棄物。

環保局指出，各行政區設有32處垃圾限時收受點，如果民眾於春節期間無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，開放時間為每日上午6時至晚間11時，收受點資訊可至環保局網站的最新消息查詢。

環保局提醒，民眾如需汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，可即早撥打1999市民熱線向環保局預約免費清運，以避免春節前造成預約清運擁塞情形；民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂及影響交通安全。

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