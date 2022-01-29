重案回顧／遊覽車蘇花撞山壁！乘客連坐椅甩飛滿身血　釀6死39傷





▲騰龍通運公司遊覽車2021年3月16日發生撞蘇花山壁，釀6死39輕重傷。（圖／記者游芳男翻攝）

記者陳韻如／宜蘭報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動，並於2021年3月6日搭乘騰龍通運公司遊覽車前往花蓮2天1夜，沒想到回程時，遊覽車行經舊蘇花公路（台9線）115K處時，卻失控自撞山壁，後半段車身全部爆開，現場畫面宛如人間煉獄慘不忍睹。司機游志豪事後坦承疏失，並與死者家屬、傷者達成和解，而宜蘭地院審理後，依過失致死罪判游男1年6個月，民事賠償部分，仍在審理中。

回顧案情，新北市新店區復興里舉辦自強活動，里民分乘3部遊覽車前往花蓮2天1夜遊，而車上幾乎全是中高齡里民，但沒想到，其中一輛遊覽車回程時卻突然失控撞上山壁。





▲遊覽車車身破一個大洞，不少乘客遭甩飛車外。（圖／記者游芳男翻攝）

事後現場畫面曝光，現場車殼零件四散，車內座椅甚至遭甩飛車外，更有乘客也因此被甩落至路邊水溝，還有人頭皮掀開、滿身是血，現場宛如人間煉獄，畫面慘不忍睹。

駕駛游志豪事後被依過失致死等罪嫌起訴，而宜蘭地院審理後認為，游志豪本應注意車前狀況及隨時採取必要之安全措施，並應依速限標誌或標線之規定，於該路段速限每小時40公里以下之速度行駛，不得超速。且又車輛行駛於肇事路段前之山路下坡路段時，不得使用油壓減速器（即電子閥減速器）取代煞車及應使用低速檔位减速慢行，且下坡不得空檔滑行。

▲有乘客遭甩進水溝，滿身是血，現場宛如人間煉獄。（圖／地方中心翻攝）

而依當天氣候晴朗，視線距離也相當良好，並沒有無法注意的情形，但游志豪竟疏於注意路況、車速及行駛檔位等，後因車速過快，左前車頭先擦撞南向路側山壁擋土牆，在擦撞過程遊覽車繼續前行，游志豪向右遽轉方向盤，致左側車身後段外甩、後方安全門部位撞擊山壁擋土結構，造成車身框架斷裂被往外拉扯、座椅掉落等，而車上乘客當場被甩飛，造成6死39傷悲劇。

事後因游志豪坦承疏失，且也與死者家屬、傷者達成和解，審酌其學經歷，且目前以開計程車為業，再加上她犯後態度良好，頗具悔意等，法官最終以過失致死罪嫌判他1年6個月徒刑。民事部分仍在審理中。全案可上訴。