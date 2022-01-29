紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢「脫單結婚好時機」　

▲紅鸞星今年眷顧牛、羊、雞3生肖。（圖／pexels）



記者崔子柔／綜合報導

紅鸞星為紫微斗數之中的桃花星之一，掌控婚緣及喜慶之事，紅鸞星動則有將脫單、結婚的意思，根據歪歪樂星座運勢分享，在2022年，紅鸞星則眷顧屬牛、羊、雞3生肖的人。

一、生肖牛

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今年紅鸞星直接照拂屬牛人，個人魅力指數表現很好，身邊會有許多異性圍繞，讓屬牛人自信上升，一方面讓單身者有脫單的希望，且遇到的對象大部分比較靠得住，能夠長相廝守，而非單身者則在今年會和戀人相處非常和諧，可以考慮更進一步邁向婚姻。

二、生肖羊

屬羊人在2022年情感運勢表現旺盛，主要是在吉星「月德」、「天喜」的幫助下，會更注重在自己的身材與外貌管理，生活上活力四射，和他人的相處如沐春風，自然會有異性接近，有機會找到願意走向婚姻殿堂的另一半，且過程也不會有太多阻礙，幾乎是水到渠成，婚後或已婚者，則會把日子經營的浪漫溫馨。

▲屬牛、羊、雞者今年適合步入禮堂。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



三、生肖雞

2022年有「紫薇」、「龍德」星眷顧屬雞人，讓整體運勢表現好、情緒相對穩定，在言語上也變得溫柔細膩，因此在和異性相處上會更有優勢，不論是想脫單或改善夫妻關係都是個好時機，在婚姻中的屬雞者則不會和伴侶產生較大的矛盾與衝突，兩人將齊心協力經營好家庭，也適合進行生子的計畫。