　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢「脫單結婚好時機」　

▲受寵體質,戀愛,愛情,。（圖／pexels）

▲紅鸞星今年眷顧牛、羊、雞3生肖。（圖／pexels）

記者崔子柔／綜合報導

紅鸞星為紫微斗數之中的桃花星之一，掌控婚緣及喜慶之事，紅鸞星動則有將脫單、結婚的意思，根據歪歪樂星座運勢分享，在2022年，紅鸞星則眷顧屬牛、羊、雞3生肖的人。

一、生肖牛

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年紅鸞星直接照拂屬牛人，個人魅力指數表現很好，身邊會有許多異性圍繞，讓屬牛人自信上升，一方面讓單身者有脫單的希望，且遇到的對象大部分比較靠得住，能夠長相廝守，而非單身者則在今年會和戀人相處非常和諧，可以考慮更進一步邁向婚姻。

二、生肖羊

屬羊人在2022年情感運勢表現旺盛，主要是在吉星「月德」、「天喜」的幫助下，會更注重在自己的身材與外貌管理，生活上活力四射，和他人的相處如沐春風，自然會有異性接近，有機會找到願意走向婚姻殿堂的另一半，且過程也不會有太多阻礙，幾乎是水到渠成，婚後或已婚者，則會把日子經營的浪漫溫馨。

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屬牛、羊、雞者今年適合步入禮堂。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

三、生肖雞

2022年有「紫薇」、「龍德」星眷顧屬雞人，讓整體運勢表現好、情緒相對穩定，在言語上也變得溫柔細膩，因此在和異性相處上會更有優勢，不論是想脫單或改善夫妻關係都是個好時機，在婚姻中的屬雞者則不會和伴侶產生較大的矛盾與衝突，兩人將齊心協力經營好家庭，也適合進行生子的計畫。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
冷氣團12°C凍全台變色　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水餃啥口味最雷？結果很意外「韭菜才第2」　冠軍被噓爆：超不搭

高雄2000人過年隔離14天！陳其邁讚「防疫英雄」網傻：標準是啥

WHO定義「每個人都有殘障」　自動門的發明多虧了這部影集！

Day2國道路況預判圖出爐　小年夜「5路段紅爆」高公局：下午再出發

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢「脫單結婚好時機」　

冷氣團報到12°C凍全台　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段降溫

命理師揭拜地基主攻略　誤踩禁忌恐招「不好的東西」

上牌桌前請注意！打麻將5大禁忌 「第3點」很多人不知道

枕頭都發霉！他「花1萬8住髒檢疫所」被凍醒　王必勝：這不是飯店

春節飲酒勿開車！酒駕罰責將再加重　「10年內累犯」直接罰9萬

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

鬼鬼吳姍儒喜酒吃到一半「拉鍊爆開」

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

水餃啥口味最雷？結果很意外「韭菜才第2」　冠軍被噓爆：超不搭

高雄2000人過年隔離14天！陳其邁讚「防疫英雄」網傻：標準是啥

WHO定義「每個人都有殘障」　自動門的發明多虧了這部影集！

Day2國道路況預判圖出爐　小年夜「5路段紅爆」高公局：下午再出發

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢「脫單結婚好時機」　

冷氣團報到12°C凍全台　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段降溫

命理師揭拜地基主攻略　誤踩禁忌恐招「不好的東西」

上牌桌前請注意！打麻將5大禁忌 「第3點」很多人不知道

枕頭都發霉！他「花1萬8住髒檢疫所」被凍醒　王必勝：這不是飯店

春節飲酒勿開車！酒駕罰責將再加重　「10年內累犯」直接罰9萬

旅美、中職都是過程　江少慶終點不變：還在打棒球就夠了

「不消費，我拿回了人生主導權」　新年給自己的8句勵志金句

「超神3拖吊員」15秒拉走違停車　網爆笑：媲美F1換輪胎

水餃啥口味最雷？結果很意外「韭菜才第2」　冠軍被噓爆：超不搭

她點名過年「恐怖零嘴」四天王！網看完超有感：右下潤去根本惡夢

青埔「能媲美北市門牌」？　眾人一面倒：寧買北市蛋殼區

高速公路爆胎「通報號碼」記起來　緊握方向盤滑行千萬別急煞

網爆「Keanna幫你寫過歌詞」！謝和弦傻眼嗆：文筆那麼爛，好意思？

老虎伍茲熱愛多P性成癮　虎女郎多達120人難甩「渣男」臭名

高雄2000人過年隔離14天！陳其邁讚「防疫英雄」網傻：標準是啥

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

冷氣團報到12°C凍全台　下波冰雨彈集水

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

他返台花1萬8住髒檢疫所氣炸　王必勝：這不是飯店

台積電工程師「3原因」搶過年輪班！他曝光1天薪水超爽

停機車接觸2分鐘就傳染！高雄男7足跡曝光

高雄6確診足跡一覽　遍布家樂福、大潤發

高雄「台版好市多」600坪大賣場超狂

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

男友自首「我有喝茶」　妹子哭：該怎麼調適

即／桃園20處足跡！

更多熱門

相關新聞

威力彩跟風Sandy吳姍儒大喜！　業者曝6碼「世紀熱門牌」

威力彩跟風Sandy吳姍儒大喜！　業者曝6碼「世紀熱門牌」

適逢曾代言過台彩形象廣告的藝人Sandy吳姍儒今（29）日大婚，粉絲也跟風簽起時事牌，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺曝「7」、「8」、「16」、「20」、「22」、「29」這6個號碼超熱門。

5年內刮中2次100萬！　計程車股東結局曝光

5年內刮中2次100萬！　計程車股東結局曝光

獨／老夫老妻刮中100萬！親曝中獎秘方　要拿來當頭期款　

獨／老夫老妻刮中100萬！親曝中獎秘方　要拿來當頭期款　

打麻將自摸到手軟！開運5偏方、15大禁忌曝

打麻將自摸到手軟！開運5偏方、15大禁忌曝

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

關鍵字：

虎年星座運勢運勢2022開運

讀者迴響

熱門新聞

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

快訊／安以軒老公遭拘捕！

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

冷氣團報到12°C凍全台　下波冰雨彈集水

吳姍儒「300萬婚禮菜色」曝光！　魏如萱親自坐鎮廚房

獨／Sandy吳姍儒「捧花交棒蘿莉塔」　4人選全女神級

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面