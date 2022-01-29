全球軍力排行！台灣名次上升　網驚「比北韓強？」

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2021軍力排行！台灣第22名　網驚「比北韓強？」

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

記者張鈜閔／綜合報導

2021年全球火力排行「美、俄、中」三大國再度包辦前3名，台灣則擠進前25強，引發網友熱烈討論「竟然贏北韓」、「台灣的點數都點在海空軍」！

美國知名軍事網站《Global Firepower》從2005年起，每年都會公布世界軍力排行榜，2021年的評比結果，前3名仍是美國、俄羅斯以及中國，4到10名依序是「印度、日本、韓國、法國、英國、巴西以及巴基斯坦」，至於台灣則從2020年的26名上升到了22名，擠進前25強。

排行榜引發PTT網友討論，有網友表示「不錯嘛！我們軍力還可以打北韓、泰國！」、「台灣的點數都點在海空軍」、「竟然贏北韓」、「台灣早些年不是還有前15嗎？」、「北韓那麼弱？」。

也有不少網友對於「以色列」的排名感到質疑，「以色列排名那麼低...？」、「除了美日俄印法英中，以色列釘孤枝可以把其他前30名國家幹爆」。

【2021綜合軍力排行】
1   美國    
2   俄羅斯
3   中國     
4   印度    
5   日本
6   韓國
7   法國
8   英國
9   巴西 
10 巴基斯坦 
11 土耳其
12 義大利 
13 埃及 
14 伊朗 
15 德國 
16 印尼 
17 沙烏地阿拉伯
18 西班牙 
19 澳洲 
20 以色列 
21 加拿大 
22 台灣 
23 波蘭 
24 越南 
25 烏克蘭 

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