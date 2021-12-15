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小米「自動集塵」拖掃機器人1.5萬元有找　限時加送無線吸塵器

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

▲小米自動集塵掃地機器人，以不到1.5萬元的低價搶市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米今（12／15）在台發表旗下一系列居家新品，包括自動集塵拖掃機器人、空氣清淨機、無線吸塵器與Redmi手錶等相關配件，其中搭載可自動清除集塵盒主機的掃拖機器人「2 Ultra 集塵版」，更是以不到1.5萬元的破壞性價格在台上市，比起市售相關產品，硬生生便宜2萬元左右，預計在明年1／1開賣。

今年家電市場大好，消費者預期在家時間變多，紛紛升級住處相關硬體，洗碗機、洗脫烘衣機與掃地機器人等懶人家電銷量更是狂飆，在台掃地機器人市佔達到40%的小米，該品類累積銷量達到41萬台，為銷量排名第一，今再擴大產品線，宣布推出旗艦機款「2 Ultra 集塵版」，與標榜可自動清空集塵盒的美系品牌搶市場，價格更是極為漂亮的14,995元。

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

掃拖機器人 2 Ultra 集塵版標榜採用「雙風道灰塵收集」，以16500 Pa氣流快速清空，防止機身阻塞，集塵袋容量有4L，最多可支援10次完整清潔，約使用45天替換一次，集塵袋目前定價未定，但依大陸價格換算2入約莫300元至400元左右。機器本身提供4段變速的吸力模式，用戶可依據居家空間及髒污程度進行彈性調整，電控水箱確保出水均勻不滲漏，並支援三段式水流控制，一次完整充電後，在標準模式下，約可打掃72坪的面積。

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

此外，在台熱賣的空氣清淨機，也推出多款不同規格的新產品，包括搭載三合一循環風扇的空氣循環淨化器，主打淨化、涼風、循環一機多用，提供0°、45°、85°的三段俯仰抬頭及90°左右擺頭角度，最多可吹至8公尺。還有空氣淨化器4系列Pro、4以及4 Lite，分別提供最多18坪、14坪跟13坪的使用淨化空間選擇。

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

搭載風扇的Xiaomi空氣循環淨化器，售價為11,995元；空氣淨化器4系列售價從3,495元至6,995元不等，即起開始販售，掃拖機器人「2 Ultra 集塵版」開賣時間雖在明年，但即起也開始提供預購，並推出預購早鳥優惠價13,495元，再加贈價值1,095元的米家無線吸塵器mini。

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

▲小米自動集塵掃地機器人。（圖／業者提供）

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