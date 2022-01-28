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中國傳媒大學生拍冬奧「原創」影片　陸網狂諷：日本提早1年抄走

▲▼東奧版《超級變變變》被全世界讚爆，小藍人身分曝光。（圖／路透）

▲去年東奧版《超級變變變》廣受好評。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

東京奧運會去年的開幕表演深得人心，表演者不間斷秀出奧運50種運動項目圖標，致敬日本老牌節目《超級變變變》，而北京冬季奧運會將在2月4日登場，中國傳媒大學的學生拍了冬奧創意影片，內容和東奧開幕表演雷同，讓大陸網友也看不下去，狂諷「日本提前一年抄走」。

中國傳媒大學25日在官方微博PO出學生拍攝的冬奧「原創」影片，由戲劇影視學院2021級音樂劇雙學位全體同學演出，學生穿著紅色、白色緊身衣，用紙板還原雪板、雪車、冰球道具，呈現出冬季奧運的比賽項目。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸大學生拍冬奧創意影片。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

影片一出隨即引起熱烈討論，網友馬上聯想到東奧的開幕表演，表演者當時穿著藍色、白色緊身衣，透過紙板道具呈現圖標，不少網友嘲諷，「看看傳媒大學所謂的創意，就差請東京奧運會的人來表演了」、「以為有牆，什麼都敢抄」。

中國傳媒大學眼看負評充斥，隨即將原貼文刪除，不過影片早被截取廣傳，目前仍在微博上熱議，「中傳學子原創短片迎冬奧」的標籤也登上熱搜。

一名疑似中國傳媒大學的學生則發文表示，他問過身邊同學，「他們本來就沒說自己是原創，只是致敬變變變，宣發搞成這樣沒經過他們同意打上『原創』」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國傳媒大學刪除原本PO文。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

網友則認為，「既然要拍，就自己好好想個創意！這麼抄襲，丟人現眼，多尷尬」、「真已經不是我們當年的廣院了，如果當年有人這麼搞『原創』，會被噓死的，走在學校裡都抬不起頭」、「你搞個視頻致敬日本，這個解釋，還不如不解釋」、「說是致敬變變變真是胡扯，你咋不致敬東京熱」。

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