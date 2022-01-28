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你家孩子也「成長冬眠」了嗎？網紅分享鈣好基礎成長不落後秘訣

圖、文／統一企業提供

爸爸媽媽準備好孩子的寒假計劃了嗎？小心糜爛的長假讓冬季成長危機找上你家孩子！最新網路問卷調查315位國小生家長的冬季生活習慣，發現受天冷影響，窩在家不出門、不運動、鮮奶喝不夠的比例大增，讓學童成長拉警報。人氣親子網紅好圓好亮好點星、我們是四胞胎分享自家的「成長不冬眠」秘訣，用簡單的熱鮮奶、創意鮮奶小點心守護孩子的冬季成長！

「日曬、運動、鈣攝取」三大成長指標 教你自我檢核冬季成長危機

成長指標1—適當日曬維持鈣吸收：77%學童冬天外出頻率更低

「曬太陽」可以幫助身體生成維生素D、維持好的鈣質吸收率，問卷顯示有超過7成家庭冬天的外出頻率降低，要讓孩子維持適量日曬，才有助於鈣質吸收。

成長指標2—運動維持成長力：46%學童運動量驟減

運動有助於成長，有46%家長表示孩子在寒假的運動量下降，建議仍要鼓勵孩子多運動。

成長指標3—一天兩份奶補充適當鈣質：75%孩童冬季鮮奶喝不夠

國健署建議的每日鈣質攝取量為7-9歲800 mg、10-12歲1000 mg、13-18歲1200 mg，且每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶。家長調查指出，有七成以上孩童冬季鮮奶未達建議攝取量，更有82％家長表示，孩子有一半以上的時間沒有一天喝足兩杯鮮奶，處於鈣質攝取不足的情況。

好圓好亮好點星天冷就電視配糖果 女兒控老爸家裡必備品補好成長營養！

超萌三姊妹「圓姊、阿紫、阿妃」不時成為家裡的小調皮，冬天在家「懶在沙發」的生活作息也讓老爸直呼「焦慮爆發」，早上習慣鮮奶加巧克力麥片、下午點心用鮮奶配餅乾，晚上也會準備一杯熱鮮奶，時刻幫孩子補充滿滿鈣質，更特別指定要瑞穗鮮乳，香純滋味讓孩子喜歡喝的同時，又補足成長需要的營養！

▲▼ 你家孩子也「成長冬眠」了嗎？ 網紅分享鈣好基礎成長不落後秘訣 。（圖／品牌提供）

四胞胎的成長願望 媽媽用現煮鮮奶飲實現

若芊、若蒂、若軒、若宸四胞胎在社群上呈現溫馨可愛的一面，天生小小隻的四胞胎也有個頭好壯壯的願望，媽媽也常常提醒四個孩子要多出門玩、多運動、睡飽飽，在飲食上也下足功夫，家中必備調理機現煮芋頭牛奶、紫米芝麻鮮奶、紅豆鮮奶，不時更換口味和食譜，搭配連續五年獲得「世界評鑑大賞金獎」的瑞穗鮮乳，希望讓孩子開心喝下足夠的鈣質！

▲▼ 你家孩子也「成長冬眠」了嗎？ 網紅分享鈣好基礎成長不落後秘訣 。（圖／品牌提供）

一天兩杯熱鮮奶 瑞穗鮮乳陪孩子度過成長冬眠期

克服冬天窩在家不出門、不運動、鈣不足的成長缺口，建議可以選擇用方便又富含成長所需鈣質、蛋白質的鮮奶，來幫助孩子把握成長黃金期。在寒冷的冬天，建議爸爸媽媽加熱鮮奶、增加小孩喝鮮奶的意願，一天喝兩杯精選乳源、安心檢驗層層把關的瑞穗鮮乳，陪伴孩童一起成長！

同場加映：營養師的冬季熱熱喝鮮奶點心食譜

【食譜1】牛奶莓果燕麥碗
食材：燕麥30g、草莓5顆、無調味堅果20g、瑞穗鮮乳290ml

▲▼ 你家孩子也「成長冬眠」了嗎？ 網紅分享鈣好基礎成長不落後秘訣 。（圖／品牌提供）

【食譜2】黑芝麻牛奶
食材：黑芝麻粉3湯匙、瑞穗鮮乳290ml

▲▼ 你家孩子也「成長冬眠」了嗎？ 網紅分享鈣好基礎成長不落後秘訣 。（圖／品牌提供）

【食譜3】牛奶玉米濃湯
食材：馬鈴薯1顆(小)、蘑菇3朵、玉米粒2湯匙、瑞穗鮮乳400ml

▲▼ 你家孩子也「成長冬眠」了嗎？ 網紅分享鈣好基礎成長不落後秘訣 。（圖／品牌提供）

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