彭博社分社長讚：台灣「經濟成長率6.3%」　就像回到了90年代水準

▲彭博社分社長大讚台灣「經濟成長率6.3%」。(圖/記者李毓康攝)

記者林彥臣/綜合報導

《彭博》台北分社社長艾利斯(Samson Ellis)在推特上發文,評論台灣在2021年的經濟表現十分亮眼,6.3%的成長率優於之前預測的6%,就像是回到了90年代的水準一樣,這也是自2010年全球金融危機後經濟反彈回升以來,最快的年度增長。

艾利斯過去就經常對於台灣的時事作出評論,包括在2020年分析台灣的防疫成功是因為不甩WHO,以及大讚2021年第一季,台灣的經濟成長8%這個「90年代風格」的數字感到不可思議。

BREAKING: Taiwan's economy expanded 6.3% in 2021, faster than the 6% median forecast. That's the fastest annual growth since 2010 when the economy rebounded following the global financial crisis.