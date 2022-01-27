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彭博社分社長讚：台灣「經濟成長率6.3%」　就像回到了90年代水準

▲▼霧霾,空氣汙染,台北101,信義區,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霾害,細懸浮微粒,污染源,過敏原,致癌物,公害。（圖／記者李毓康攝）

▲彭博社分社長大讚台灣「經濟成長率6.3%」。（圖／記者李毓康攝） 

記者林彥臣／綜合報導

《彭博》台北分社社長艾利斯（Samson Ellis）在推特上發文，評論台灣在2021年的經濟表現十分亮眼，6.3%的成長率優於之前預測的6%，就像是回到了90年代的水準一樣，這也是自2010年全球金融危機後經濟反彈回升以來，最快的年度增長。

艾利斯過去就經常對於台灣的時事作出評論，包括在2020年分析台灣的防疫成功是因為不甩WHO，以及大讚2021年第一季，台灣的經濟成長8%這個「90年代風格」的數字感到不可思議。

不過在2021年台灣進入三級警戒後，艾利斯也發文提醒，「自滿讓病毒侵蝕台灣唯一防線」。

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