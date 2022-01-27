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這樣做愛心！知名便當業者捐100萬「便當蓋」　勸募蓋受虐兒新家

▲盒蓋也能做愛心！國內知名便當業者來協助募款，同時捐助10萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲盒蓋也能做愛心！國內知名便當業者來協助募款，同時捐助10萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄希恩之家收留受虐兒來到第15個年頭，不過因為院所房屋是海砂屋，不但屋內油漆脫落，多處有壁癌漏水等問題，所以正在籌建新家園，但是資金還短少四千多萬，為了要幫忙宣傳，國內知名便當業者提供盒蓋，印上捐款訊息來幫忙募捐之外，也捐出了10萬善款，希望能夠幫忙。

希恩之家目前租屋在高雄大社觀音山上的一棟透天內，外界都以為外觀很漂亮，但其實屋內漏水、壁癌嚴重，每到夏天雨季到來，外頭下大雨，院內就開始滲水，由於是海砂屋，屋內的油漆刷了脫落已經不知幾回，壁癌也嚴重影響孩童的生活品質，每半年就得花一筆錢修繕，颱風來襲時，聯外道路還會因山崩而交通中斷，影響孩子就醫，房屋已不堪使用。

高雄希恩之家已經照顧超過122位緊急安置的嬰幼兒。預計在今年要完成位在燕巢的「希恩之家新院所」，希望能為每一個失親的希恩寶寶們蓋起環境更好、功能與設備更齊全的新家，不過重建新家資金還缺4千餘萬，國內知名連鎖便當業者發起在餐盒印上募款資訊，大眾享用美味餐點的同時也有機會發揮愛心，讓失依、受虐孩子有個幸福家園。

▲盒蓋也能做愛心！國內知名便當業者來協助募款，同時捐助10萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲盒蓋也能做愛心！國內知名便當業者來協助募款，同時捐助10萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

便當業者先捐出10萬善款之外，並在全台21家門市同步發動募款，同時在100萬個便當盒蓋印上募款資訊，邀請全台民眾一起來協助他們，業者方面表示：「身為高雄起家的便當連鎖品牌，有著社會責任，得知希恩之家的困境後，也希望能貢獻心力，邀約大眾一同做愛心當受虐兒的築家園丁」。

希恩之家主任鐘淑美表示，感謝各大企業捐款募資，目前新家進度缺口還有4千餘萬，希望能邀請社會大眾一起替失依寶寶發聲、關心失依寶寶的需求，讓台灣人的愛，在最弱小的失依寶寶身上，成為他們最堅強的後盾。

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