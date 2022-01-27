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衛武營自主升級！引進消毒燈、殺菌機　6大防疫設備一次看

▲▼衛武營國家藝術文化中心、衛武營場館。衛武營獲國際建築獎肯定。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營將自主升級6大防疫設備。（資料照／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

近來高雄港群聚傳播鏈擴散，衛武營國家藝術文化中心今（27）發布訊息表示，將自主強化場館內外防疫措施，拉高防疫規格，升級6項防疫設備，包括手扶梯消毒殺菌機、超微粒水霧機、紫外線消毒燈車⋯等，讓民眾前來觀看演出、參加燈會都能更安心。

▲▼衛武營自主升級，6項防疫設備一次看。（圖／衛武營提供）

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▲衛武營引進「超微粒水霧機」、「空氣霧化器」，每日定時噴灑於觀眾與演出團隊出入頻繁的場館空間。（圖／衛武營提供）

為了迎接新春燈會系列活動，以及維護春節期間到衛武營參與各項展演活動民眾的健康，衛武營在四個廳院、售票櫃檯與座椅設備，皆採用「黃金甲抗菌鍍膜技術」進行抗菌鍍膜工程，透過抗菌鍍膜液噴灑於座椅設備表面，形成長效奈米防護膜，廳院演出結束後，以「紫外線消毒燈車」加強廳院內及前、後台消毒，增添多一道安全防護。

▲▼衛武營自主升級，6項防疫設備一次看。（圖／衛武營提供）

▲▼衛武營採用「紫外線消毒燈車」加強廳院內及前、後台消毒，增添多一道安全防護。（圖／衛武營提供）

▲▼衛武營自主升級，6項防疫設備一次看。（圖／衛武營提供）

而場館公共區域、電梯、手扶梯及廁所部分，則於每一場次活動前後、進場前及散場後，增加清潔、消毒頻率。其中最容易觸摸到的手扶梯，裝置「手扶梯消毒殺菌機」，進行不間斷地清潔殺菌，藉以防止接觸傳染。場館也引進「超微粒水霧機」、「空氣霧化器」，每日定時噴灑於觀眾與演出團隊出入頻繁的場館空間。

▲▼衛武營自主升級，6項防疫設備一次看。（圖／衛武營提供）

▲衛武營引進「超微粒水霧機」、「空氣霧化器」，每日定時噴灑於觀眾與演出團隊出入頻繁的場館空間。（圖／衛武營提供）

除此之外，針對場館室內空氣品質、外氣循環的空調運作設定管理，委託SGS台灣檢驗科技股份有限公司進行檢查、量測、分析場館室內空氣品質狀況，配合專業空調顧問技師調整場館空調箱外氣循環設定及進行箱體內消毒作業，降低病毒在空氣中的傳染力。

衛武營表示，將與眾人同心協力，防範疫情擴散，共同打造舒適安心的場館空間，相關防疫措施，也將依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時也提醒民眾入館須配戴口罩、消毒雙手、測量額溫並進行實聯制，參與榕樹廣場與戶外活動時，請遵守防疫規範並保持社交距離。

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