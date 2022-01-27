張一鳴卸任字節跳動法定代表人　由張利東接任

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸媒體27日報導，字節跳動創辦人張一鳴已卸任多家字節跳動關聯公司法定代表人。

根據「天眼查」顯示，近日，張一鳴退出北京字跳網絡技術有限公司、北京字節跳動網絡技術有限公司、北京石貝科技有限公司法定代表人，以及北京石貝科技有限公司經理、執行董事職務。

「天眼查」也顯示，北京字節跳動網絡技術有限公司法定代表人由張利東接任。

張一鳴2021年5月曾發出一封內部全員信，宣布卸任CEO一職，此後，他陸續退出多家字節跳動關聯公司職務。