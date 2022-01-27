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486先生爆「抄襲影片」狂刪留言　網紅含PO對比片：拍得「抄」好

▲486團購捐贈護目鏡給美國記者會，486先生陳延昶致詞。（圖／記者林敬旻攝） 

▲團購電商老闆「486先生」陳延昶。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「天啊，我們被致敬了，感謝486先生看到我們的努力」影片創作團體「HoldChill猴糗」表示，他們過去的一部作品被團購電商「486先生」完整「致敬」，從主題、分鏡、服裝到對話都非常相似，他們也拍出對比影片，幽默地說「如果想要與我們合作，也非常歡迎呦」。對此，486先生則默默將影片下架並刪除網友留言，並未對此有任何回應。

「HoldChill猴糗」的兩名主持人透過臉書粉專PO出影片表示，他們的影片「討債」疑似被某電商平台抄襲，自嘲說「這種片也有人要抄襲」、「不，這叫『臨摹』」「臨摹…是在跟我們致敬？」「你看他們從演員、服裝、化妝、場景、台詞、運鏡」都非常相似，「他們『抄』呼我意料之外，他們真的是拍得『抄』好的」。

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「HoldChill猴糗」含淚地說，他們很開心自己的作品被大公司看到，但對方的影片有商業行為，與他們的影片很像，也沒有告知，「我覺得他們是大公司，沒有時間去管這些東西，直接來做拍片的動作，不是不尊重，是覺得你創意不錯」。「HoldChill猴糗」也提出合作方式，認為對方可以賣商品，他們賣創意，讓成果一加一大於二。

▲▼486先生爆「抄襲影片」狂刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好。（圖／翻攝HoldChill猴糗 YT）

▲▼HoldChill猴糗比對自己跟486先生的影片。（圖／翻攝HoldChill猴糗 YT）

▲▼486先生爆「抄襲影片」狂刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好。（圖／翻攝HoldChill猴糗 YT）

網友看完紛紛留言，「太誇張了啦，這樣抄襲的」、「猴糗可以被模仿但無法被超越XD」、「模仿別人的幹片創意精華，實在不可取」、「小心被出征」、「辛苦創作被整碗端走⋯很值得森七七欸！！你們好有風度」、「處理方式很棒，高EQ，我喜歡」、「對方狂刪留言、狂封鎖，感覺沒有要道歉」、「大大電商用這樣，不好吧」。

據悉，目前486先生粉絲團並未做出任何回應，許多網友到其貼文下留言，但疑似被隱藏或刪除，貼文顯示55則留言，按下「所有留言」選項後，卻只有一則顯示。另外，在「HoldChill猴糗」發文同一時間，486先生也發文表示，「柯文哲真的很不行。施政與執行亂七八糟荒腔走板。」

▼486先生狂刪網友的留言。（圖／翻攝486先生臉書）

▲▼486先生爆「抄襲影片」狂刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好。（圖／翻攝486先生臉書）

天啊，我們被致敬了

感謝486先生看到我們的努力 「借用」我們的創意 但是下次要使用我們的idea的時候，通知我們一下嘛～ 當然，如果想要與我們合作，也非常歡迎呦

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