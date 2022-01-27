為撐餐飲業「不升三級」？　他轟：全民承擔染疫風險

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情持續升溫，包括西堤餐廳、錢都火鍋都傳出有確診者重疊足跡，對於是否考慮禁止內用避免餐廳感染出現，行政院長蘇貞昌今（27日）重申「餐飲業牽涉190萬人生計，不禁止內用」。然而，就有網友質疑，政府為餐飲業生存而不提高警戒，是讓人民陷入染疫風險當中。

對於外界關心餐廳是否會取消內用，行政院長蘇貞昌今在行政院會表示，因涉及超過40萬從業人員生計，也是150萬農漁民產品的重要銷售通路，「目前不通令一律禁止內用，但要求一定要嚴格落實實聯制，若做不到就要禁止內用」。

有一名網友在批踢踢八卦板發文表示，「本土疫情一直擴大，加上Omicron可能造成的後遺症有腦霧，今天就只是因為『餐飲業會倒光』、『旅遊業會GG』這種理由，就要全人民去承擔染疫風險？」

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該網友無奈嘆，蠻好笑的啦，餐飲旅遊業賺錢的時候，人民有好處？現在疫情嚴重成這個樣子，就為了他們，讓其他人得跟著承擔風險？」

▲本土疫情持續延燒，升不升三級警戒引網友熱議。（圖／達志影像／美聯社）

不料，貼文曝光後引發網友一面倒反駁，「等影響到你了就不會說這種話了」、「怕染疫的風險，不會自己居家隔離？」、「敢在外面吃的風險自己承擔」、「你可以自主不去內用」、「人家養活多少人，你養活多少人，這樣類比？他們沒家庭需要你蹂躪？」、「如果你家是餐飲業你就會感恩了」。

還有網友指出若升三級，不止餐飲業會受到衝擊，「影響是服務零售，不只是餐飲！消費集中在財團通路（全聯、統一、富邦、遠東愛買），其他零售慘兮兮，台灣從事服務零售業人口龐大，快1/5人口在做了，你覺得影響層面不大嗎？」、「影響的是各行各業」。

▼本土疫情持續延燒，升不升三級警戒引網友熱議 。（圖／翻攝自PTT）