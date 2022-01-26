吃到一半上廁所…馬桶垃圾夾「震驚5字」代誌大條　網笑：美味秘訣

▲在廁所的垃圾夾竟貼關東煮專用。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

去餐廳吃飯，上廁所意外發現代誌大條！一名網友日前去吃自助吧，上廁所視線往馬桶一瞥，發現馬桶旁掛的垃圾夾事有蹊蹺，湊近一看瞬間食慾全失，上頭「5個字」讓他震驚到說不出話。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他剛剛去吃自助吧，期間去一趟廁所整個人嚇傻，因為馬桶旁掛著一個垃圾夾，看似很正常，但上頭貼了一張貼紙寫著「關東煮專用」，這個垃圾夾竟然原本是拿來夾關東煮，如今被掛在馬桶旁用來夾垃圾，他不禁擔心衛生安全，害怕店家是否洗乾淨以後又拿去夾關東煮。

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▲網友笑話心態看待。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友紛紛歪樓，「好顯有貼標示，差點就拿去夾茶葉蛋了」、「新人打掃時候：怎麼會掛在這裡？拿回去廚房放吧」、「這是食物美味的秘訣，被你發現了」、「所以現在掛在關東煮區的夾子是.....！！？」「也是啦，畢竟有金針菇可以夾....」、「不然你以為黑輪是從哪裡來的」、「馬桶蓋打開，看關東煮有沒在裡面？」

也有人替餐廳說話，這支夾子的前身是用來夾關東煮，可能現在變成廁所專用，只是沒將貼紙撕掉而已。網友認為，「在關東煮區看到馬桶專用比較可怕吧！」