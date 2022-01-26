LIVE／5縣市確診連環爆「足跡炸裂」　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。1922平台第21期春節過後首梯開打，上午10點開始分階段預約。另外，本土疫情部分，桃園市包含自貿港區等傳播鏈都有新增確診，而新北亞東醫院有病患母子篩檢陽性；台北市則傳出確診者足跡，松山區也有幼兒園老師確診，礁溪飯店群聚確診者再傳3名聚餐友人染疫。

桃園昨日新增感染源不明個案，幼兒園一對6歲與3歲姊妹確診，幼兒園進行全員篩檢，共採664人，今日也有新增確診個案。龍潭50多歲退休人員染疫，經查後其為山友，感染源仍在追查中，但匡列採檢後，也有新增確診個案。

亞東醫院昨日深夜則爆出病患與家屬染疫，院方今日證實此事，在進行加強每周普篩時確認病患確診，緊急篩檢家屬、同病房病患、護理師，僅有確診病患兒子陽性，Ct值28，研判應為兒子先染疫，但需要等疫調確認。

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台北市房仲衍伸出來的個案，北市府說明，疑似因看房染疫的案18518是雜誌編輯，足跡很廣，曾經搭捷運到北市34個區域，包括台北101，甚至還參加過時尚派對。而松山區今日也有幼兒園老師確診，老師的足跡與房仲新北友人足跡重疊，都去過某一家麵館，懷疑是交叉感染。北市府上午也進一步透露，礁溪飯店群聚確診者曾經北上，今日再增3名聚餐友人確診。

而高雄港群聚案，傳出有一名確診者是學測考生，同試場的師生、同班同學全被匡列隔離，總共匡列214人，校方、衛生局緊急替150名密切接觸的同校師生進行快篩，後續有約80至90人要送往防疫旅館。台南昨日新增2例，其中一人案18533是高雄群聚案的親戚，在肉圓店工作，今日則再傳出她的家人也確診。

另外，疫苗施打部分，1922疫苗預約平台今日上午10點起也開放第21期預約，符合「已完整接種兩劑疫苗滿12週且滿18歲以上」者，可依年齡3階段分流至平台預約追加劑，並於年後2/7開始施打。相關情況，預計記者會上進一步說明。