　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高市議長曾麗燕貪污起訴　1330萬被拿來還卡債、繳國民黨黨費

▲▼高市議長曾麗燕。（圖／記者吳世龍攝）

▲高市議長曾麗燕涉嫌貪污遭起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費案，高雄地檢署今（26）日偵結，將她依貪污等罪起訴她及胞妹等13人，檢方調查發現，曾麗燕等人以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，詐領金額高達1330多萬元，這筆錢除了用在服務處外，還有繳曾麗燕信用卡費、社團會費、國民黨黨費及借款等私人用途。

高雄地檢署起訴書指出，曾麗燕（69歲）自2010年起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於2020年經補選為高雄市議長，但她卻涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資，兩人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額高達新台幣1330多萬元。

曾麗燕因涉詐取助理費，辦公室及服務處在去年3月遭檢調搜索約談，當時曾麗燕雖說絕無中飽私囊，但仍被檢方交保200萬元，檢方查出，曾麗燕從擔任高雄市議員開始，就由曹姓秘書及妹妹曾麗鴻保管助理存摺及發放助理薪資事宜，多年來曾麗燕聘用公費助理時，申報每人薪資4萬元，6名助理共支領24萬元助理費，但實際發給每位助理則約為2萬5000元，多的錢用來支出服務處租金、電話費等雜項。

曾麗燕在偵查時辯稱，服務處人員管理鬆散，薪資發放委由秘書或妹妹曾麗鴻處理，有可能便宜行事、不符法規，但助理費絕無中飽私囊。

但檢方發現，這些低薪高報多出來的助理費，除了用在服務處外，還有繳曾麗燕信用卡費、社團會費、國民黨黨費及借款等私人用途，因此認定曾麗燕以虛報人頭及低薪高報方式，將詐領公費助理補助費用於服務處支出和其他用途。

高雄地檢署偵結後將曾麗燕和胞妹曾麗鴻、涉案助理等13人依貪污治罪條例、偽造文書等罪提起公訴。不過考量部分涉案助理已坦承犯行，且無前科、態度良好，檢方建請在符合緩刑宣告刑度下，予以宣告緩刑自新。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
LIVE／北市餐廳交叉感染「暫停內用」？　柯文哲說明
快訊／鄭文燦宣布「最新餐廳規範」！　內用座位減半
快訊／才開業一天！　台南宣布新化年貨大街停辦　
快訊／高雄大量確診足跡出爐　特力屋、寶雅、市場
快訊／台南最新足跡公布　年貨大街、市場、餐廳
快訊／桃園最新8處足跡　好市多、麵館
本土暴噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片
LIVE／高雄港群聚今+12「擴及台南」　陳其邁說明
快訊／亞東母子雙染疫　母22天未出病房「感染源不明」
宜蘭、雙北染不同Omicron！本土已「10條獨立傳播鏈」
快訊／Ct值僅15！新北男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離
「時尚達人」頻跑趴確診　陳時中：有參加的藝人快採檢
圓山房仲、礁溪飯店「染不同Omicron」！　與桃機、高雄港
快訊／新北＋3本土！　分布2行政區
本土爆46例仍不禁內用！　陳時中揭原因
快訊／新北最新確診足跡曝　全聯、乾麵店、醫療用品店
快訊／21期開3小時「29萬人預約」　莫德納最熱門
「實聯制」揪出幼兒園老師染疫　親戚是主播

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

KTV酒客走錯包廂引衝突　惡煞抄西瓜刀狠砍！1死1重傷

高市議長曾麗燕貪污遭起訴　國民黨：尊重司法依規定辦理

快訊／台中槍擊案男遭爆頭亡！　逃逸殺手宣稱要投案但未現身

高市議長曾麗燕貪污起訴　1330萬被拿來還卡債、繳國民黨黨費

開錯KTV包廂爆衝突！屏東酒客「遭砍動脈」噴血亡　1人手臂被砍斷

事業廢棄物倒林班地　兩嫌落網面臨最重5年徒刑罰款1500萬

為父出氣撂人鋁棒磚頭狂打清潔隊員　莽男逞凶鬥狠下場出爐

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治　槍手步行逃逸警追緝中

女房仲2年只賣1間　詐團「撈不到錢」竟騙走10張金融卡當人頭

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

KTV酒客走錯包廂引衝突　惡煞抄西瓜刀狠砍！1死1重傷

高市議長曾麗燕貪污遭起訴　國民黨：尊重司法依規定辦理

快訊／台中槍擊案男遭爆頭亡！　逃逸殺手宣稱要投案但未現身

高市議長曾麗燕貪污起訴　1330萬被拿來還卡債、繳國民黨黨費

開錯KTV包廂爆衝突！屏東酒客「遭砍動脈」噴血亡　1人手臂被砍斷

事業廢棄物倒林班地　兩嫌落網面臨最重5年徒刑罰款1500萬

為父出氣撂人鋁棒磚頭狂打清潔隊員　莽男逞凶鬥狠下場出爐

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治　槍手步行逃逸警追緝中

女房仲2年只賣1間　詐團「撈不到錢」竟騙走10張金融卡當人頭

門口+臥室「望出去景象傻眼」　2派戰翻！網笑：光明燈省3000元

快訊／桃園4傳播鏈跟「用餐有關」！鄭文燦宣布最新餐廳規範

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

黑貓想喝水「狂舔空氣」！眼神死萌樣笑翻網：喝了個寂寞

綠營人士不滿「經國牌」卻懶得講　沈富雄：可以得罪蔡英文嗎？

曾是她的經紀人「貼出親暱合照」　女星刪照IG切割宋智雅

防疫物資盤點！莫德納、BNT今年購買逾千萬劑　快篩800萬劑備戰

快訊／才開業一天！有確診者足跡　台南市府宣布新化年貨大街停辦　

【廣編】經典麵包之王94它！　百吃不膩搭什麼都對味

勞資連續2天面對面協商　換大聯盟資方讓步

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

Toyz出資60萬買大麻煙彈轉售　檢今依販毒罪起訴

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

醫護搶救畫面曝！高雄女打莫德納15分後倒地亡　

失智父遭關陽台亡　女兒女婿求減刑

更多熱門

相關新聞

高雄市議會議長曾麗燕詐領助理費　黃捷嘆：民意代表應為社會榜樣

高雄市議會議長曾麗燕詐領助理費　黃捷嘆：民意代表應為社會榜樣

國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費案，不法所得逾1300多萬元，今（26）日依貪污治罪條例提起公訴。對此，無黨籍高雄市議員黃捷表示，令人遺憾！民意代表不該是用來耍特權、行使利益交換的位置。

即／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長遭起訴

即／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長遭起訴

即／高市議長曾麗燕200萬交保後首發聲！

即／高市議長曾麗燕200萬交保後首發聲！

高市議長曾麗燕涉詐助理費200萬交保　胞妹聲押

高市議長曾麗燕涉詐助理費200萬交保　胞妹聲押

快訊／高市議長弟弟、2助理涉貪交保！

快訊／高市議長弟弟、2助理涉貪交保！

關鍵字：

高市議長曾麗燕貪污起訴繳卡費

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

快訊／全聯開出1張千萬發票

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

小蠻5放任育兒觀被推爆！

青青高調炫富→狼狽道歉！人設崩塌始末一次看

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面