高市議長曾麗燕貪污起訴　1330萬被拿來還卡債、繳國民黨黨費

▲高市議長曾麗燕涉嫌貪污遭起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費案，高雄地檢署今（26）日偵結，將她依貪污等罪起訴她及胞妹等13人，檢方調查發現，曾麗燕等人以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，詐領金額高達1330多萬元，這筆錢除了用在服務處外，還有繳曾麗燕信用卡費、社團會費、國民黨黨費及借款等私人用途。

高雄地檢署起訴書指出，曾麗燕（69歲）自2010年起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於2020年經補選為高雄市議長，但她卻涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資，兩人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額高達新台幣1330多萬元。

曾麗燕因涉詐取助理費，辦公室及服務處在去年3月遭檢調搜索約談，當時曾麗燕雖說絕無中飽私囊，但仍被檢方交保200萬元，檢方查出，曾麗燕從擔任高雄市議員開始，就由曹姓秘書及妹妹曾麗鴻保管助理存摺及發放助理薪資事宜，多年來曾麗燕聘用公費助理時，申報每人薪資4萬元，6名助理共支領24萬元助理費，但實際發給每位助理則約為2萬5000元，多的錢用來支出服務處租金、電話費等雜項。

曾麗燕在偵查時辯稱，服務處人員管理鬆散，薪資發放委由秘書或妹妹曾麗鴻處理，有可能便宜行事、不符法規，但助理費絕無中飽私囊。

但檢方發現，這些低薪高報多出來的助理費，除了用在服務處外，還有繳曾麗燕信用卡費、社團會費、國民黨黨費及借款等私人用途，因此認定曾麗燕以虛報人頭及低薪高報方式，將詐領公費助理補助費用於服務處支出和其他用途。

高雄地檢署偵結後將曾麗燕和胞妹曾麗鴻、涉案助理等13人依貪污治罪條例、偽造文書等罪提起公訴。不過考量部分涉案助理已坦承犯行，且無前科、態度良好，檢方建請在符合緩刑宣告刑度下，予以宣告緩刑自新。