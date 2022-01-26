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快訊／高雄首例學測考生確診　匡列214人篩檢結果出爐

記者賴文萱／高雄報導

大學學測才剛結束，不料高雄卻驚爆有一名高中考生確診，高雄市衛生局緊急匡列151名接觸者，昨（25）日連夜將上百名師生送去防疫旅館隔離。高雄市衛生局表示，採檢結果目前為止都未檢出陽性，不過解隔離前還要再進行一次採檢。

高雄市衛生局表示，該案接觸者共匡列214人，由於個案匡列可傳染期有2日到校，同校匡列接觸者151人，32人居家隔離、119人自主健康管理。匡列對象陸續採檢中，截至目前有檢驗報告者皆為陰性，針對需要居家隔離者，會安排入住防疫旅館。

▲▼學測考生確診，大批高中生被送去防疫旅館隔離。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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▲▼學測考生確診，大批高中生被送去防疫旅館隔離。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼學測考生確診，大批高中生被送去防疫旅館隔離。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，該名考生在21日發病，於24日確診，Ct值為21.2，為高雄港群聚相關個案。校方接獲通知後，昨日也緊急連絡大批師生準備行李回校集合，一起用遊覽車將他們都送去入住防疫旅館，不過，好不容易考完學測，考生們終於可以放鬆準備過年，卻突然被送去隔離，也讓不少學生崩潰。

該校校長受訪表示，昨天衛生局、教育局有請學校提供接觸史名冊，後來也一一打電話通知師生準備前去防疫旅館，由於快要過年，確實有學生因為過年出遊計畫都泡湯相當失落，只能正向鼓勵他們，個人雖然暫時失去一些自由，但能換取全台灣民眾的自由，也算是另類的教育，

▼學測考生確診，大批高中生被送去防疫旅館隔離。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼學測考生確診，大批高中生被送去防疫旅館隔離。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該校長表示，今天算是正式隔離的第一天，學校有透過電話關心同學，目前來講沒有什麼大問題，會持續協助學生解決隔離狀況。他說，這時間點大家壓力都很大，不過每個人也都想把事情做好，只能跟學生跟老師溝通論述防疫優先，後續會持續進行關懷。

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