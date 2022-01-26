不要孤立我們！旗津被貼「重災區」標籤居民慘　陳其邁出聲力挺

▲高雄疫情持續，透過社區篩檢站擴大圍堵。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄疫情持續燒，今（26）日再新增11例，但目前仍都與高雄港群聚有關。不過，由於目前針對旗津地區防疫升級，使得民眾避之唯恐不及，也讓當地店家無奈喊話不要孤立旗津，強調現在業績剩不到一成，真的是很致命的一擊。對此，高雄市長陳其邁發話力挺表示，任何地方都一樣，不要汙名化，旗津社區篩檢已經篩了2萬人，社區是安全的。

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▲旗津防疫措施加嚴。（圖／記者賴文萱翻攝）

為防止高雄港群聚案件擴大，高雄昨日針對旗津防疫措施加嚴，包含暫停辦理大型集會活動（如婚宴、廟會、教會、社區活動中心）、暫停接受服務（關懷據點、失智據點、日照機構，餐廳防疫升級需使用隔板、落實實聯制，另外卡拉OK、小吃部唱歌要戴口罩。

▲▼高雄旗津防疫升級，高雄市環保局前往渡船頭加強清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，就有當地店家無奈發聲表示，旗津疫情被報導至今第5天，業績剩不到一成，尤其昨天特別把旗津匡列出來，唯獨旗津餐飲業要用隔板，真的是很致命的一擊，很多店家也選擇暫時關閉營業，喊話不要特別把旗津孤立。另外，也傳出有旗津居民到大醫院看病被拒於門外狀況。

▲高雄市長陳其邁坐鎮管控疫情。（圖／高雄市政府）

對此，陳其邁今天發聲力挺旗津，強調任何地方都一樣，不要汙名化，做任何比喻都不恰當。他也指出，旗津社區篩檢的部分已經篩了2萬人，確診比例只有0.034%，看起來社區是安全的，有社區感染，但沒有社區傳播。

陳其邁說，他非常謝謝旗津居民在防疫過程充分與市府合作，這讓他相當感動。他也提到，過去他在旗津選立委，大街小巷都有走過，對旗津有深厚感情，市長一定挺旗津。不過，過年前依然希望能把社區清乾淨，知道措施加嚴會讓大家不方便幾天，但這是要讓旗津過年能更安全、住得更安心，再次感謝旗津長輩。