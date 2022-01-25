女灑738萬蝦皮買到「15個愛馬仕」假貨　陸網友驚：台灣也太離譜了吧！

▲許姓女子自前年12月到去年1月在蝦皮分別跟不同賣家買了15個愛馬仕包。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）



網搜小組／董美琪報導

一名許小姐一個多月內向8個蝦皮賣家買15個愛馬仕包，金額共738萬元，沒想到「全是假貨」，讓她氣得提告詐欺，引起熱議。很多人不解「這麼多錢怎麼不去專櫃買？」。事實上，Hermès（愛馬仕）在台灣相當不容易購買，有「配貨比」的問題，要買包包還要先買其他產品才有機會買到，因此多數民眾選擇上網找人代購。大陸「小紅書」上也有熱烈討論，直呼「台灣也太離譜了吧！」

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北市一名許姓女子自前年12月到去年1月在蝦皮分別跟不同賣家買了15個愛馬仕包，前後花了738萬元，甚至包括以非洲淡水尼羅河的鱷魚皮製成，顏色如喜馬拉雅山白的「喜馬拉雅包」，結果收到發現品質粗糙，報警送相關單位鑑定，證實15個包都是假貨，推估侵權市值破千萬。

許小姐鼓起勇氣站出來提告，因為她認為身邊也有人網購遭騙，但大家通常因為小額消費，選擇隱忍自己吞，都沒報警，助長詐騙。目前她在律師幫忙下，全案移送到地檢署，2月將會開庭。

許多網友驚訝熱議「有700多萬，應該去百貨公司享受尊榮感」、「在巴黎總店，不用配貨」、「700多萬去愛馬仕專櫃也買不到那些款」、「因為專櫃有錢也買不到啊」、「喜馬拉雅全世界怎麼可能讓一個區區代購拿到到手，有背景的人要拿都不一定好拿了」、「二手喜馬拉雅也不可能這價錢啦」、「15個愛馬仕700多萬有可能嗎？光配貨就不可能這價格了」、「不想被配貨吧」。

其實想買到愛馬仕經典包包「眉角」不少，即使有錢也不一定買得到，民眾在台灣買包都會被要求先買一定程度的商品金額，才有機會「碰碰運氣」買到經典包。

大陸一位時尚部落客在「小紅書」貼一張對話紀錄截圖，圖上友人表示媽媽朋友今年買了100萬台幣的配貨，得到一個picotin，她直呼「台灣（愛馬仕）真的太離譜了，一定要發出來給大家共賞。」引起熱議。

▲陸網友對於台灣愛馬仕配貨比例感到震驚。（圖／翻攝自小紅書／兔兔愛吃鳳爪，下同）



兩岸網友留言討論，大陸網友驚訝，「你們都不投訴的嗎？」、「也太離譜了吧」、「好多有錢人喔」、「我看台灣一位部落客在桃園機場拿一個herbag居然要配1：1.5」、「我們這邊herbag不用購買紀錄0配貨就能買」、「herbag不是應該當配貨，怎麼還要1：1.5，太貴了」、「4年前在台灣買才1：0.5」、「因為台灣貨少嗎」。

台灣網友則留言「在巴黎或日本沒甚麼配貨可以柏金凱莉還有lindy，何必委屈自己看臉色狂砸錢還沒有包」、「因為台灣貨少嗎？也太誇張」、「在台灣配貨心累，之前配了1：2.5也什麼都沒有，問只會說別人配得比妳高，最後不了了之」。