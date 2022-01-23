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美日沖繩南方海域軍演　39架共機擾台西南ADIZ

▲▼1月23日晚間共機39架共機侵擾台灣西南防空識別區。（圖／翻攝自中華民國空軍）

▲1月23日晚間共機39架共機侵擾台灣西南防空識別區。（圖／翻攝自中華民國空軍） 

中央社記者游凱翔台北23日電

美國、日本於沖繩南方海域進行聯合軍事演習，根據空軍今天晚間發布共機動態，39架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上自衛隊23日宣布，已跟美國海軍航空母艦等艦艇，在沖繩南方海域實施聯合訓練。

日美聯合訓練本月17日至22日間舉行，日方派出大型護衛艦日向號（滿載排水量1萬9000噸），美方派出卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70）、林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln CVN-72），及兩棲突擊艦與驅逐艦等，總計日美共10艘艦艇參與。

▲▼1月23日晚間共機39架共機侵擾台灣西南防空識別區。（圖／翻攝自中華民國空軍）

▲殲10戰機來了10架。（圖／翻攝自中華民國空軍）

根據空軍晚上10時45分發布的共機動態，一共有39架共機（2架運9通信對抗機、10架殲10戰機、24架殲16戰機、2架運8電偵機、1架轟6機）侵擾台灣西南防空識別區。

▲▼1月23日晚間共機39架共機侵擾台灣西南防空識別區。（圖／翻攝自中華民國空軍）

▲殲16戰機來了24架。（圖／翻攝自中華民國空軍）

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

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