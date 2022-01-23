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她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈：看了20次

▲▼她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈：看了20次。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO害怕接種第三劑的副作用，先寫好遺書才到現場排隊。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

為了預防新冠病毒的重症情況，以及Omicron變種病毒強襲，指揮中心近日開放民眾可預約接種第3劑疫苗。一名怕打針的女網友也鼓起勇氣預約，並將接種時害怕、發抖的過程以手機錄影記錄下來PO網。短短12秒的影片讓網友歪樓及不斷重播，直呼「12秒的影片，我看了快1小時」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她看到許多人打第三劑疫苗後副作用強烈，擔心自己也會發生一樣的情況，因此在接種前就將遺書寫好，感嘆「都還沒有找到老公，就先寫好遺言了」，並排隊接種疫苗。

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▲▼她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈：看了20次。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友看到原PO的12秒影片後都歪樓。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO說，護理師看到她一直發抖，技術很好的在12秒內幫她打完疫苗，她也沒有哭出來，並用手機紀錄接種過程PO網分享。

網友看完紛紛留言，「我光看就暈針了」、「欸不是，妳說妳打什麼針我怎麼都沒看到針」、「希望妳每天打針」、「每天都穿這樣不冷嗎？」「用奶只會吸引蒼蠅，要用心，把心露出來」、「12秒的影片，我看了快1小時」、「你們這些酸民！！她只是炫她敢打第三劑！！什麼露奶不露奶的，膚淺」、「問題來了：請問施打的人手套是什麼顏色」。

玳儀發佈於 2022年1月22日 星期六

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