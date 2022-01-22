陸商人「鴨子冒充鵝」便宜賣　頭頂「注射填充物」騙過一大票人！

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省大慶市王先生的父親19日在市場花200元人民幣（約870元新台幣）買了兩隻冷凍大鵝，但回家解凍以後，卻發現大鵝頭頂的凸起有古怪，切開一看才赫然發現裡面被注射了填充物，買到的根本就是鴨子！

王先生將自己的經歷拍成了影片上傳，他在影片中展示了被切開的「假鵝」頭部，可以清楚看見，凸起的部位不是自然凸起，而是因為被注射了填充物才凸起，等於賣家把便宜的鴨子，當成較昂貴的鵝來販賣。

王先生還說，遇到這種事情，他覺得又生氣又可笑，還得安慰父親，叫父親不要太生氣，並打算明天帶著父親去市場看看，能不能找到賣家，「如果找不到賣家，那也只能認栽，吃了這兩隻『假鵝』。」

▼王先生切開「鵝」的頭頂，發現裡面有不明填充物，根本是「鴨子裝鵝」。（圖／翻攝微博）



最扯的是，許多大陸網友看了影片之後，都留言表示自己也遇過類似事件，顯示「鴨當鵝賣」的情形在大陸不是個案，「我也遇過，以為買便宜了，回家才發現是鴨子。」「你回市場一定找不到他了，這種就是故意來騙的。」

家禽專家提醒，分辨鴨與鵝有三種方式，一是看嘴巴，鴨嘴比較寬扁，鵝嘴相對窄圓；二是看頭，鵝的頭上有個鼓起的包，鴨的頭上沒有；三是看體型，鴨子個頭小，鵝個頭大，脖子也長。