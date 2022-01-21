迦納礦區驚天爆炸畫面曝！「17死59傷」500棟屋被毀　地面現巨坑

▲ 爆炸威力摧毀數百棟建築。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非國家迦納發生重大意外，一輛載有礦用炸藥的卡車開往金礦場途中與一輛摩托車相撞，引發大爆炸，造成17人喪命，59人受傷，還有數百棟建築被夷為平地。當地民眾拍下的影片可見爆炸威力龐大，地上炸出一個巨大坑洞，四處可見屍體與傷者，畫面怵目驚心。

根據《衛報》，這起意外發生於迦納共和國西部礦區，首都阿克拉（Accra）以西300公里處的礦業小鎮Bogoso附近村莊Apiate，當地時間20日約中午時分，一輛載有爆裂物的卡車開往奇拉諾（Chirano）金礦場途中，撞上一輛摩托車，發生驚天爆炸，在現場留下一個凹陷的大坑。這座金礦場由總部位於加拿大的黃金和白銀採礦公司Kinross經營，該公司一名發言人已經證實這起事故。

事發後當地市府官員德薩馬尼（Isaac Dsamani）表示，約找到17具屍體。急救人員則表示，至少57名傷者已被送往當地醫院。Apiate醫院一名醫師達爾科（Joseph Darko）表示，該院收治5名傷者，包括一名有生命危險的5歲兒童。

《法新社》報導，迦納稍早公布官方統計指出，截至目前有17人死亡，59人受傷。國家災害管理機構（National Disaster Management Organization）副主任阿米多努（Seji Saji Amedonu）則表示，有500多棟建築被毀。

An explosion in #Ghana's rural Western Region on Thursday razed hundreds of buildings and killed an unknown number of residents when a truck carrying explosives to a gold mine collided with a motorcycle: pic.twitter.com/PHCjZnp9R4 — Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 20, 2022

根據當地媒體及民眾上傳的畫面，在距離爆炸地點較遠的地區，起初只能看見前方陣陣黑灰熱濃煙竄起，許多民眾拿出手機記錄，沒想3秒後便爆出橘紅色火焰，伴隨轟隆巨響，鏡頭一片晃動。其他影片中可見，爆炸在地上炸出一個大洞，受影響的地區出現地裂，房屋被夷平，且地上四處可見死者殘肢，現場一片狼藉。

迦納總統阿庫福-阿多（Nana Akufo-Addo）聲明表示，這起爆炸是令人悲傷的不幸事件，造成人命損失及財產破壞。

▲ 爆炸現場四處可見恐怖景象。（圖／翻攝自Twitter）

緊急救援機構說明，救援工作仍在持續，許多人受困倒塌的建築內，倖存者大多已經獲救。德薩馬尼提到，「有些人在自家屋內被困住，我們救出其中一些，但不幸的是，有些人在我們提供救援前已經身亡。」

目擊者向當地官員表示，卡車與摩托車相撞後，摩托車起火，其中一名駕駛見狀趕緊警告居民，要他們快點逃命。德薩馬尼說明，「當駕駛大喊快逃跑時，大概10分鐘內，所有東西就爆炸了，因此那些正趕到現場的人首當其衝。」

警方聲明，初步調查確認，爆炸起因是一輛礦用炸藥車與摩托車相撞，為安全起見，呼籲民眾在復原工作期間暫時搬離。當地官員表示，附近醫院及診所擠滿傷者，警方已要求周邊村莊開放學校與教堂，作為臨時的傷患收容所，也部署增援人力，呼籲民眾保持冷靜。

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