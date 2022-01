迦納礦區驚天爆炸畫面曝！「17死59傷」500棟屋被毀　地面現巨坑

▲ 爆炸威力摧毀數百棟建築。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

西非國家迦納發生重大意外,一輛載有礦用炸藥的卡車開往金礦場途中與一輛摩托車相撞,引發大爆炸,造成17人喪命,59人受傷,還有數百棟建築被夷為平地。當地民眾拍下的影片可見爆炸威力龐大,地上炸出一個巨大坑洞,四處可見屍體與傷者,畫面怵目驚心。

根據《衛報》,這起意外發生於迦納共和國西部礦區,首都阿克拉(Accra)以西300公里處的礦業小鎮Bogoso附近村莊Apiate,當地時間20日約中午時分,一輛載有爆裂物的卡車開往奇拉諾(Chirano)金礦場途中,撞上一輛摩托車,發生驚天爆炸,在現場留下一個凹陷的大坑。這座金礦場由總部位於加拿大的黃金和白銀採礦公司Kinross經營,該公司一名發言人已經證實這起事故。

事發後當地市府官員德薩馬尼(Isaac Dsamani)表示,約找到17具屍體。急救人員則表示,至少57名傷者已被送往當地醫院。Apiate醫院一名醫師達爾科(Joseph Darko)表示,該院收治5名傷者,包括一名有生命危險的5歲兒童。

《法新社》報導,迦納稍早公布官方統計指出,截至目前有17人死亡,59人受傷。國家災害管理機構(National Disaster Management Organization)副主任阿米多努(Seji Saji Amedonu)則表示,有500多棟建築被毀。

