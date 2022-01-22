民眾黨指飛行員不足、缺乏訓練　空軍：積極應對從未敢懈怠

▲F-16戰機。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

上尉飛官陳奕日前駕駛一架F-16V戰機墜海殉職後，民眾黨關注空軍體制是否有問題。空軍司令部昨（21日）回應，空軍已採用飛行後備戰士及飛行聘雇教官等，而因應F-16型戰機新機隊人力需求，目前也正積極招生中。另外，空軍司令部也澄清，陳奕的飛行訓練時程跟進度均正常。

民眾黨立法院黨團昨上午召開記者會「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會，指出空軍面臨飛行員短缺、飛行訓練時數不足等問題；舊的戰機太舊未淘汰，新的戰機卻太新，未來人力恐青黃不接。

民眾黨團也指，以陳奕案例來看，飛一線戰機前應有400小時3階段3機種的飛行訓練，再換裝成主力戰機，但陳奕只飛260小時就換裝F-16，空軍至今尚未說明為何短缺160小時。陳奕換裝F-16至今共22個月，飛了62小時，每個月平均3小時，若按照北約標準，每月至少要飛15個小時才夠。

另外，受邀出席記者會的空軍前副司令張延廷則建議成立「後備飛行大隊」，以發獎金召回兩類退役戰鬥機飛行員；「甲類」為退伍不久，身體素質尚佳，且對戰技與準則仍熟悉者，代替現役飛行員帶飛訓練中的學官，讓現役飛行員不再執行任務與帶飛學官兩頭燒，學官也能有更完整的訓練時數，「乙類」則是退伍較久，身體素質合格的資深飛官，每月2次定時飛模擬機，並通過鑑測保持熟悉操作流程。

對於外界關注「空軍應檢討飛行訓練時數」、「飛行員人力不足」及「召回後備飛行員」等情形，空軍司令部21日晚間表示，「捍衛領空，舍我其誰」一向為空軍官兵的基本信念，面對國家嚴峻的區域情勢，空軍以嚴肅的態度，積極應對，從未敢懈怠。

空軍司令部也說，對於日前肇生F-16型機飛安事件，感謝近日各方提供的建言及指正，本部對此虛心接受並深刻檢討，惟部分錯誤訊息恐致外界誤解，特說明如後：

一、陳奕烈士是2020年3月18日部訓隊完訓，因應空軍換裝新機，部訓完訓學官進入F-16V換裝前，須完備語文等前置訓練，陳員完成上述訓練後，實際進入F-16飛行訓練是2021年3月，迄今10個月已執行模擬機39架次、飛行術科45架次，F-16V 飛行時數62小時，時程、進度均正常。

二、空軍自2009年起，參考美軍飛行員換訓F-15、F-16、F-22等主力戰機門檻為220至230小時，經驗證評估後，逐步修調為250小時，後續將依新機換裝情況，隨時驗證，檢討修訂。

三、有關飛行後備戰士及飛行聘雇教官等建議，空軍現行作法均已採行；另針對F-16型戰機新機隊人力需求，目前已完成各項人力補充規劃，刻正積極採取增加招生員額、調高F-16機隊分發比例及提高人員留營意願等措施，可滿足未來飛行人力需求。

空軍司令部進一步表示，失事原因尚在調查，本部已參酌先進國家訓練模式，秉持務實態度深究歷年飛安事件肇因，就各面向先進行檢討，將持續在戰備執行與飛行安全兼顧原則下，戮力達成各項任務，尚祈國人持續支持本軍建軍備戰，全力捍衛我領空安全。