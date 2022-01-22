春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發...屬虎有望脫單

▲5生肖在春節前後運勢很旺。（圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

農曆春節即將到來，不管是節氣或是個人運勢都將進入轉換階段，尤其民眾喜歡在春節期間買刮刮樂、彩券試手氣，這時就需要貴人、財神相助了，「生肖運勢天天看」就分析指出，生肖屬蛇、雞、虎、牛、鼠的人在春節前後運勢會很好，不管是貴人運、財運、福氣都很旺。

1.生肖蛇

正值「三合貴人」、「傷官生財」之吉運，運勢特別好。事業穩定，只要願意努力打拚，很快就能更上一層樓，過年期間可成為眾人的目光焦點。名利兼得，財路通暢，不過年後要收斂光芒，小心他人嫉妒，在背後搞破壞。

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2.生肖雞

有「三合貴人」之吉運，職場人際關係上升，遇事有他人的幫助，穩步向前發展，可以趁著節日請客，答謝幫助自己的人。經商的人周轉順利，也有貴人照顧生意，即使商場風雲變幻，也可穩守狀態，訂單不減。

3.生肖虎

得「祿馬同鄉」之大吉運的關照，有貴人和財神爺共同相助，賺錢門路增多，心態正向，活力滿滿，生活無憂很有福氣。還有「紅鸞」桃花入命，單身者很有異性緣，真是雙喜臨門。年前多累積財力福氣，可抵禦明年本命年的未知風險。

4.生肖牛

屬牛人有「食神坐比」之吉運，人緣佳，工作生活上能得到實質性的幫助，這個年會過得舒心又如意。年前身邊機會多，同時財運旺盛，賺得多。年後小金庫豐盈，日子不缺錢花。

5.生肖鼠

屬鼠人正值「六合貴人」之吉運，貴人助力，事事如意。年底適合洽談合作，讓事業蒸蒸日上。多結交朋友，春節假期多聯絡，送禮物或聚會讓關係更穩固，貴人有可能就在身邊。