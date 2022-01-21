北市電動車補助延長　六月底前購車補助8千元

▲北市延長電動車補助計畫，六月底前購車可補助8000元。（資料照／記者游鎧丞攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

北市府配合環保署「淘汰老舊機車補助辦法」，今（21）日公告修正電動機車3年補助計畫，只要在今年6月30日前，汰購或新購電動機車振興加碼補助每輛8千元；環保署也修正獎勵辦法，淘汰老舊機車補助每輛2千元及減碳獎勵金1千元。

為減輕民眾購車負擔，北市府於本次公告修正電動機車3年補助計畫中，持續將「振興加碼 電動熊讚」加碼8千元方案時間延長至111年6月30日，自111年7月1日起，新購電動機車每輛補助回歸4千元，汰舊換購電動機車每輛補助回歸9千元，請市民朋友務必把握機會，於6月30日前購買電動機車，才能享有最高補助金額。

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環保局也提醒市民朋友，除了前述北市府提供補助外，自111年起也要記得依環保署111年1月14日訂頒「淘汰老舊機車補助辦法」及「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，至環保署廢車回收一站通網站申請淘汰老舊機車每輛補助2千元及汰舊換購電動機車減碳獎勵金每輛1千元，響應淨零排放又可領補助，一舉數得。

在市府推行各項減碳政策下，台北市電動機車設籍數的占比已達全國第一，也展現了北市府邁向2050淨零排碳的決心。環保局表示，電動機車振興加碼補助將依送件先後核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請。提醒車主及早淘汰老舊機車改用電動機車，不僅減少空氣污染，也降低排碳，還可享有加碼補助，期望民眾與市府攜手共同創造美好的生活環境。

▼北市府補助購買電動機車。（圖／北市府提供）

