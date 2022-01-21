北高雙爆Omicron疫情！陳時中點名最擔心2案：這波要觀察到過年後

▲指揮中心1/21記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

Omicron來勢洶洶，桃機西堤群聚外，連高雄港區都爆出本土疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，現階段比較不清楚疫為桃園太陽板工廠上班母女案，高雄港區則有其複雜性，希望能確實控制住。被問及這波疫情何時可控制，陳時中無奈坦言，應該要等到農曆過年之後。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增23例本土病例，當中有10例與高雄一家三口染疫父親相關，又以港區為主要，另有診所就醫；至於桃機、西堤傳播鏈也陸續仍有零星確診。昨天陳時中清點高雄、桃園大湳市場、亞東護理師、新竹一家四口，這四條傳播鏈列為重點重點調查。

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陳時中今日說明，新竹一家四口相關個案，已經找到共同接點是聚餐友人與聯邦銀足跡重疊，且較早發病，以定序、發病時間看，脈絡清楚，為一延伸個案。

亞東護理師（案17967）部分最新基因定序結果，與8B專責病房病患只差了一個位點，陳時中表示，這代表與社區無關，大家可以比較放心，但究竟是怎麼被傳染的，還有待進一步疫調釐清。

現在唯一比較不清楚的就是有桃園大湳市場活動史、在太陽板工廠上班的母女；另高雄再增10例個案，都與案18156相關，當中7人是港區接觸，包含交通船、其它公司的工程維修人員，另3人則是診所接觸。陳時中坦言，港區有其複雜性，希望確實控制住。

接下來過年，陳時中也提醒，民眾可以正常生活，回家看家裡的人，但口罩一定要戴好，進家門把手洗乾淨，不要出人多的地方，隨身乾洗手帶著也是好方法，也叮嚀太擁擠的地方就避一避。