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華府抵制北京冬奧　陸外交部：已審發美官員簽證「多人持外交護照」

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

▲ 北京冬奧倒數計時15天。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國等同盟國早前宣佈「外交抵制」北京冬奧，稱不派官方代表團參加。不過中國大陸外交部19日表示，已向美方由政府官員組成的團隊部分成員審發了相應簽證，「很多官員還持外交護照或公務護照。」對於美國自相矛盾的作法，大陸外交部指「這個問題應該去問美方」。

日前有外電報導稱，中方已經為46名美國政府官員頒發了簽證，以便於北京冬奧會期間來華工作，這些美方官員大多數是來自美國國務院。對此，大陸外交部發言人趙立堅19日在例行記者會上表示，「我可以向你證實的是，中方已經向美方由政府官員組成的團隊部分成員審發了相應簽證。」

趙立堅指出，美國來華參加北京冬奧會團隊中，包括大量美國國務院等政府部門官員，很多官員還持外交護照或公務護照，希望美方切實踐行奧林匹克精神，同中方一道努力，為各國運動員參加北京冬奧會創造良好氛圍。

當被問到「是否認為美方此次申請簽證，與此前美方所說的不派官方和外交代表出席冬奧會相矛盾」時，趙立堅回應稱，「我想關於這個問題，你應該去問美方。」

另外，關於波蘭總統波蘭總統杜達（Andrzej Duda）稱將出席北京冬奧會開幕式，趙立堅表示中方熱烈，「這充分表達了國際社會『一起向未來』的共同心願。」

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

▲ 北京冬奧將於2月4日開幕。（圖／路透）

據美國之音報導，白宮國安會發言人曾表示，「我們打算提供領事和外交安全服務，以確保我們的運動員、教練、訓練員和工作人員的安全，並能獲得我們為所有海外美國公民所提供的服務。」

該名發言人指出，所有簽證申請都是針對這些領事和外交安全人員的，他們在當地工作符合標準，「這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表。 」

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