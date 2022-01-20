他傻問「鐵軌上為什麼要撒紅紙？」　釣出內行神解！千人讚爆

▲原PO好奇鐵軌上的紅紙究竟有什麼功用。（圖／翻攝自Dcard）

記者陳怡靜／綜合報導

火車是不少通勤族仰賴的主要交通工具，一名網友表示，某天在月台等車時，看到鐵軌上撒滿了紅色碎塊，乍看很像一張張的紅紙，讓他感到相當困惑，於是將照片PO網詢問。照片一出，不少人也有同樣疑問，紛紛留言卡位等解惑，果然釣出一名男網友仔細解說，讓眾人驚呼，「太專業，你是火車系！？」

一名網友在Dcard上發文，表示自己在板橋火車站的南下月台，眼前的景象卻讓他充滿疑問，只見照片中的鐵軌撒落了不少紅色碎塊，卻不知道用處為何，連忙問大家「鐵軌上為什麼要撒紅紙？」

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貼文一出，不少人紛紛直呼，「我也想知道」、「原來不只我在月台等車時想過這個問題」、「剛剛去查沒結果QQ」、「好神奇」，也有許多網友猜測，「鬼殺隊留下來的」、「那個應該不是紙，感覺是道班預先放的墊片，過幾天就會看到它們被裝上去了」。

▲許多網友也有同樣疑問，紛紛卡位等解釋。（圖／翻攝自Dcard）

對此，底下有一名網友專業說明，表示這紅色一塊一塊的是用來偵測列車的設備，被稱為「軌道電路」，他解釋，「這樣relay沒電就不能激磁會落下，經過邏輯運算以後送給行控，告訴行控火車跑到這個位置了，工務道班的扣夾（固定鐵軌在枕木上的扣件），會把電路短路掉，所以需要加個墊片把電路阻隔開來。」該名網友接著說，「應該是今晚需要換板橋這一段的鋼軌，（要換的鋼軌放在外側了 靠柱子那邊），所以先把墊片灑在現場（前置作業），晚上做工比較方便。」

▲一名專業網友附圖詳細解說。（圖／翻攝自Dcard）