不聽勸堅持殺出股票慘賠　見她續抱進帳百萬竟罵：賺吃查某

▲男子委託女性友人代操股票賠錢，罵她「賺吃查某」被判罰。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名郭姓男子去年委託林姓女友人代操股票，不料大盤下跌，郭男堅持要將股票殺出停損，林女力勸無效，郭男損失了37萬元，林女則續抱該股票，後來翻身倒賺100多萬，郭男得知後氣得大罵林「賺吃查某」（台語：指靠賣淫為生的女人），被林告上法院，郭雖辯稱「賺吃查某」是形容林很會賺錢，但法官認為侮辱事證明確，判郭應賠6000元。可上訴。

判決指出，郭男和林女原本是朋友，郭男得知林女操作股票很有一套，於是請林女代操，不料買完某檔股票沒多久就下跌，郭男希望認賠殺出，但林女覺得下跌只是一時波動，勸郭男續抱，但郭男堅持賣出，林女只好照辦，郭男最後損失了37萬。

過沒多久，郭男得知林女股票賺了100多萬，竟在去年6月2日下午5時許，騎車到林女前，罵她「賺吃查某，躺著賺比較快」，隨即騎車離去，林女深感受辱，報警提告。

郭男到案後辯稱，「賺吃查某」是形容林女很會賺錢，沒有侮辱之意，但法官認為，「賺吃查某」是指「妓女、應召女郎、以賣淫為生的女人」，在台語用詞很常見，郭男以「賺吃查某」辱罵林女，使林人格遭受攻擊，貶損名譽、尊嚴，因此依公然侮辱罪判郭罰金6000元，全案可上訴。