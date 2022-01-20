新冠變種病毒暴走！台灣再陷本土社區感染　2021疫情回顧一次看

▲台灣目前飽受Omicorn本土疫情侵襲，連日疫調清消。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，病毒不斷變種，至今仍沒有良藥。新冠肺炎在2019年底爆發，台灣2020年1月20日中央流行疫情指揮中心三級開設，今恰巧滿2週年，台灣如今又面臨本土疫情再起。回顧這兩年，台灣經過幾起大群聚、三級開設、疫苗荒和變種病毒侵襲之外，也有不少疫情小插曲，如指揮官陳時中「脫罩」唱歌爭議，還有爆紅的「國民女婿」羅一鈞。

2021年幾起大型群聚，疫情遍地開花，讓全台民眾一起踏入「三級警戒」，包括2021年1月衛福部部立桃園醫院群聚、4月華航諾富特群聚、萬華阿公店本土群聚，指揮中心在5月15宣布進入三級警戒，而陳時中在5月22日的疫情記者會上，首度宣布了百例「校正回歸」個案，之後陸續多家醫院院內感染、北農群聚、苗栗多家電子廠移工群聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部桃在去年1月11日發生首位醫師確診，整起院內感染群聚事件到同年2月23日最後一位接觸者解除隔離為止共44天，累計確診21名本土個案。而在之後，確診病例飆升，不只醫院量能緊繃，陸續多家醫院也爆發院內感染。

▲▼去年曾爆發部桃醫院和諾富特群聚事件。（圖／記者沈繼昌攝）

而華航諾富特群聚事件是在去年4月20日，一名華航印尼籍40多歲男性貨機機師在澳洲被檢出確診，指揮中心和華航內部隨即進行擴大採檢作業，最後總共機師、飯店人員等37人染疫。值得注意的是，同年5月發生蘆洲獅子會群聚、萬華阿公店、宜蘭電子遊藝場群聚，病毒基因定序和諾富特群聚事件相同，因此當時「3+11」也多次被抨擊是破口。

除了疫情群聚之外，每日的疫情記者會也成了不少民眾每天下午2點必追的連續劇，固定成員之一的疾管署副署長羅一鈞也在陳時中幾次「推一把」意外爆紅，從一開始在PTT發現新冠肺炎訊息蹤跡，到後來屢次被陳時中稱讚顏值，加上高學歷和記者會上的專業沈穩，受到不少網友關注，還有了「國民女婿」的稱號。

▲醫療應變組副組長羅一鈞爆紅。（圖／指揮中心提供）

相較2019年起初的防疫成功，2021年疫情大起更屢爆負面事件，包括3+11政策、疫苗荒、權貴打疫苗、陳時中在私人餐會「脫罩」唱歌爭議等等，幾起事件也讓發燒的疫情更蒙上陰影。

回頭看至今遲遲未停的疫情，最大元兇就是不斷出現的變種病毒，從原本中國大陸的新冠肺炎病毒株，陸續出現了Alpha、Delta，到現在橫掃全球的Omicron。原本人人擔心Delta重症率高，轉變成憂心Omicron傳播力極強。疫苗也從疫情趨緩時的滯銷，到疫情爆發的搶打，之後又進入趨緩滯銷，現在又因為Omicorn本土疫情，出現第三劑搶打潮。

而此次桃園機場染疫事件又再度延燒社區，從最開始的桃機清潔人員到家人，確診者陸續包含社區照服員、銀行員、餐廳員工，更擴散到校園，另外還接連出現幾例感染源不明案例。連陳時中都多次強調「Omicron傳染力極強，無法追求社會清零。」至於這次Omicron疫情是否會讓台灣再次進入三級警戒，則還是未知數。

▲Omicron本土疫情爆發，再度出現第三劑疫苗搶打潮。（圖／記者呂佳賢攝）