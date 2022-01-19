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籃球賽爭搶籃板！他一拳打落前HBL球員眼角膜　下場出爐

▲▼打球,籃球,運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲打比賽爭搶籃板，前HBL球員眼角膜慘被打落險失明。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

詹民御曾是HBL台南新榮高中的主力球員，其2019年參加台中市社會組晴天籃球聯盟舉辦的籃球比賽，卻在掌握籃板球時，遭到對方彭姓球員從後方揮拳攻擊頭部，導致他右眼眼角膜脫落，緊急送醫縫合，但可能造成永久性神經損害，他因此對彭男提告求償。近日判決結果出爐，彭男被判須賠償詹男2萬4065元。

詹男提告主張，2019年7月5日晚間他參加晴天籃球聯盟舉辦的籃球比賽，而他當時掌握籃板球後，彭男從他後方向前跳躍，侵害他建立的垂直位置，並朝他頭部揮拳攻擊，導致他右眼眼角膜當場脫落緊急送醫縫合，手術後右眼視力一度減損至0.01，所幸經治療逐漸康復，但眼部神經已造成難以恢復的損害，醫師也無法保證日後是否能回復，可能為永久性神經損害。

詹男表示，他的眼睛至今仍會不明泛紅，明顯影響了他的日常生活，因此決定對彭男求償醫療費用及精神慰撫金共10萬元。

對此，彭男辯稱，他並非蓄意違反運動道德的犯規，況且球隊報名完成後，就表示球員若在比賽中意外受傷，同意自行承擔比賽風險及意外，他因此僅願意負擔醫療費用。

法官審理後認為，運動賽事雖有排除違法性的阻卻違法事由，但仍應以遵守運動規則為要件，而彭男自己犯規在先，自然是應該要負起賠償責任，因此最終判他須賠償詹男2萬4065元。

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