德國紐倫堡國際發明展　南投3青年子弟巧思勇奪2銀牌

▲南投青年子弟林銘昌、吳俊賢、陳宥霖獲德國紐倫堡國際發明展銀牌，也獲南投縣政府表揚（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全世界規模最大的發明展「iENA德國紐倫堡國際發明展」於去年11月舉行第73屆活動，南投縣青年學生林銘昌、吳俊賢及陳宥霖分別以「智慧型永續循環農漁業系統」、「同步煞車與ABS做動機構」2項作品獲得銀牌，為南投科普教育再添榮耀。

南投副縣長陳正昇10日接見並表揚3位得獎者，也勉勵三位南投青年未來能持續為南投及台灣爭光。

縣府指出，本屆紐倫堡國際發明展共有35國、將近400項作品，因疫情影響，改以事先預錄影片與提供資料的方式參展；台灣代表團14件作品中，共獲得3金、6銀及3銅，其中來自南投的林銘昌發明「智慧型永續循環農漁業系統（Sustainable Intelligence Circular Agricultural and Fishery System）」，以及吳俊賢及陳宥霖的「同步煞車與ABS做動機構」，雙雙獲得銀牌。

南投名間鄉出身的林明昌說，看到許多長輩喜歡種菜、養家禽，但往往因此受限無法出門遠行，因此設計「智慧型永續循環農漁業系統」：結合AIoT設備，讓長者能遠端控制生物管理與收割；透過水質淨化槽處理，讓水可以循環使用、節省水資源，家禽糞便由收集板沖刷至農耕平台做為肥料，減少環境汙染，屬永續性循環系統，且能為一家6到8口提供食物，解決長輩生活適應與家庭食品安全的問題。

分別來自埔里鎮及草屯鎮的吳俊賢及陳宥霖，目前都是勤益科大學生，也都喜歡騎自行車，他們發現車友在車速過快或遇到突發狀況時，本能反應會將煞車按到底，卻易使煞車鎖死而造成打滑，因此共同發明「同步煞車與ABS做動機構」，不僅能使前後輪同步煞車，也有將前後輪煞車力不平均轉換為ABS點放效果的功用，提升車友行的安全。

縣府教育處長陸正威說，非常高興來自南投的3位代表獲得國際肯定、把殊榮帶回台灣；他說國際間如丹麥、瑞士等發明大國，無不是挹注國內大量資源推動科技研發，藉此推升國家經濟繁榮、展現國力，期望縣內科普教育的推動，能深耕立足，並推動更多年輕學子朝這個方向發展。