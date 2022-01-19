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婦身兼父職扛家計　罹癌缺醫療費屏東警伸援手

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝將善款交付董婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝將善款交付董婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

獅子鄉董姓婦人身兼父職，辛勤工作照顧子女，去年就診發現罹患肝癌，因年紀及身體關係，無法使用傳統手術治療，必須自費執行腫瘤切除手術，無力負擔龐大醫療費，四處求助，枋寮警方獲悉聯絡民間善心人士捐款1萬元，冀望幫她暫度難關。

枋寮警分局東海所所長藍清輝、警員夏群凱，近日透過獅子鄉民代表蔡特文得知，獅子鄉68歲的董姓婦人，先生早逝，她身兼父職，與子女、子孫相依為命。

先前她患有慢性疾病，於近日還檢查出患有肝癌，去年12月份就醫接受治療，經醫院評估，因年齡及身體因素，無法使用傳統手術，需自費實施腫瘤切除手術。

由於，董家生活原本就相當困頓，兒子從事粗工，女兒為低收入戶且患有腎上腺瘤、哮喘病症，子孫皆為學齡兒童，如今為治療癌症要支付大筆醫療用，導致一家人入不敷出，生活受到影響，四處求助。

藍清輝等人因此協調民間友人潘榮彬、江宏偉、張勝妹、劉財發、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、戴昆財、戴奎浚、吳金泉等人，共同捐助新臺幣1萬元整，並於東海派出所內親將善款交付董姓女士，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，幫助她減輕醫療費用負擔，度過眼前難關。

枋寮分局長簡彥匡肯定藍所長帶領所內同仁，捐助弱勢民眾的大愛精神，足資同仁表率。

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