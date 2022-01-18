75歲失智嬤外出散步迷航　東港警靠愛心手鍊協助返家團圓

▲東港警分局東港派出所警員唐偉捷、警員許維軒載婦人返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名白髮蒼蒼不良於行的婦人走在東港鎮中正路上，民眾發現擔心她安全，急著報警，警方獲報趕往處理，她無法回答，警方眼尖看到她上戴著愛心手鍊，出她身分及住處，聯絡家人未果，直接用巡邏車載她返家，讓她家人既驚又喜，一再向警方道謝。

東港警分局東港派出所警員唐偉捷、警員許維軒2員，於日前擔服巡邏勤務時接獲110報案，稱於東港鎮中正路一段有一位迷失老人需要協助，兩人立即趕往現場。

發現這名婦人白髮蒼蒼且不良於行，詢問她姓名、住處等資料，她不知如何回應；眼尖的唐員端詳其穿著後，發現她左手有一條銀色愛心手鍊，上面寫有聯繫方式電話及地址，得知她身分(75歲，住東港鎮)，經撥打電話卻無人接聽，員警主動發揮愛心利用警用巡邏車載送她返家，家屬見狀又驚又喜。

她家人表示，母親患有輕微失智症，可能出外散步忘了回家的路，大家正想外出尋找時，警方就將她送回，相當感謝警方熱心協助。



東港警分局長林文煜表示，臺灣逐漸邁入老年化的社會，老人失智之問題也越來越普遍，呼籲民眾對於失智的親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也提醒家屬，可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老人身上，以免走失時，透過愛心手鍊與家屬連繫，減少老人家在外走失的風險。