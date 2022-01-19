嵌入式烤箱提升廚房整體美感　挑選5大重點「尺寸、清潔」優先考量

文／時尚家居

▲內嵌式烤箱能提高廚房整體時尚感，同時也能騰出更多工作檯面。（圖／TEKA提供，下同）

隨著食安觀念的興起、和防疫自煮習慣的改變，有愈來愈多國人考慮添購烤箱，不出門也能有更多料理選擇。嵌入式烤箱的最大好處就是容量大，能一次餵飽一家大小，除了吃得安心、料理的選擇也能更多，可以自己做Pizza、做蛋糕、烤全雞、甚至燒烤！許多料理都可不求人。但是嵌入式烤箱品牌與機能選擇眾多，如何挑選符合自身需求？

哪種廚房適合嵌入式烤箱？封閉式廚房也可以嗎？

不管是封閉式或開放式，只要在規劃廚房空間時與設計師溝通需求，都能安裝一台結合美觀與實用的嵌入式烤箱！目前流行開放式廚房，廚房也成為室內整體風格設計的一部分，而歐美進口的嵌入式烤箱品牌，多數都有產品設計優勢，能讓廚房整體呈現時尚和簡潔感。反之，若是檯面式烤箱反倒會使廚房顯得凌亂。

嵌入式電器的優點之一，即能為廚房節省更多空間，空出更多的檯面，作為工作檯面或陳列美麗的裝飾品，使你的廚房更加賞心悅目。

▲講求外觀設計的內嵌式烤箱亦成為設計元素之一，凸顯屋主的個人風格。

選購嵌入式烤箱要考慮甚麼地方？

1.放甚麼位置？

多半都會選擇放置在壁面或爐下兩個位置，若以60公分烤箱來說，最適合放在取用方便的壁面高度，才不致需要頻繁彎腰或蹲下，家中有幼小孩童的，最好放在此高度。放爐下是另一個選擇，但最好搭配廚具設計，尤其若檯面是感應爐，就必須與設計師預留足夠的散熱空間。

▲烤箱若要放在下方，要考慮有安全裝置。

▲這款是台灣市場上唯一90公分、77公升的家用超大烤箱，很適合放在瓦斯爐或感應爐下方。

2.尺寸

一般嵌入式烤箱的公訂尺寸，寬為60公分，高度則不一定。如果希望擁有一個所謂「標準尺寸」的大烤箱，即寬高各60公分，內容量約70公升左右，通常可容納2隻全雞、 一次可烤出3盤餅乾。也可依空間需求挑選容量小一點的烤箱，如46公分高的烤箱，其功能與大烤箱差不多，主要僅在內容量的差異。

有些家庭可能人數多，一餐就有許多食物要烤，但不想卡在烤箱容量分次等待的話，可以選擇由客林渥代理的德國TEKA系列烤箱，有目前台灣市場上唯一90公分、77公升的超大烤箱，大容量讓你可以一次烤完眾多料理一起上桌。也很適合放在爐下，可結合瓦斯爐或感應爐搭配設計。

3.用電

因效能與安全性考量，嵌入式烤箱幾乎都是220V電壓，故在裝設時就需考量有220V的供應。很多人都誤解220V用電比較高，實則不然。想了解電壓與瓦數的原理，可去爬文。我們做過一個自製鳳梨乾，用烤箱低溫烘烤8小時的實測，電費一共還不到50元。

4.需求

你希望烤箱能為你做到甚麼？經常需要烤麵包、蛋糕等烘焙料理？或只要做料理？如果沒有空間侷限的話，建議仍可選購70公升烤箱，因為其功能最齊全，就連入門款也都涵蓋了大部分功能，如全火、上火、上火加強、下火、旋風、解凍、節能、水自清等等。

嵌入式烤箱價格從兩萬到十多萬都有，即便是入門款式，基本的全火、或上下火分開、風扇等功能都具備。

德國TEKA於2021年推出一款黑科技烤箱，訴求可達到攝氏700度高溫，標榜可烤出直逼餐廳等級、外焦內多汁的牛排。如果是喜愛牛排的饕客，這款烤箱的實用性更高，700度只是附加的特色功能，該機型亦具備傳統烤箱功能。

▲業界唯一的家用700度烤箱。

5.清潔保養

嵌入式烤箱尤其要考慮到清潔問題，烤箱是否具備「自清功能」攸關烤箱壽命的延長與衛生。

通常烤箱內部的烤盤與網架都可取出放入洗碗機清洗，這不是問題，最大問題是內壁的油汙，尤其經過高溫後，用菜瓜布也難刷洗，更害怕使用清潔劑。到所以選擇擁有「自清功能」的設計，才不用彎腰把頭伸進烤箱內辛苦反覆刷洗。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。