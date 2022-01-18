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全聯點數也能捐款！新住民家庭月收入不到2.5萬⋯號召婆媽零錢捐

▲▼全聯號召「愛，從1開始」零錢捐活動，助新住民二代。（圖／全聯提供）

▲全聯號召「愛，從1開始」零錢捐活動，助新住民二代。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

一般國人家庭平均月收入10.9萬元，不過據調查顯示，賽珍珠基金會服務的新住民家庭，每個月收入卻不到2.5萬元，其中高達7成為單親新住民媽媽，責任重大。全聯號召「愛，從1開始」零錢捐活動，今年首次與該基金會合作，鼓勵民眾透過捐零錢、PX Pay點數來做好事，並率先捐出1000萬點PX Pay點數，相當於新台幣100萬元。

賽珍珠基金會邀請同樣是「新住民」身份的吳鳳身擔任愛心大使，吳鳳提到，如今不只在上千家全聯門市推出零錢捐，在非現金交易興盛的今日，民眾還可以透過全聯電子支付PX Pay進行點數捐，相信有助於提升大家捐款意願。

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全聯佩樺基金會董事張宜君表示，在台灣新住民、新二代已破百萬，對國家發展具有重要影響，全聯為了給新住民謀生的機會，在全台門市雇用新住民員工統計人數為161人，也持續擴增中，而從前全聯佩樺圓夢社會福利基金會已經透過愛心卡、職場體驗等方式，提供賽珍珠基金會服務資源，此次盼望透過「愛，從1開始」捐款活動，可以讓社工為孩子們提供更全面性、系統性的服務，從日常生活、心理關懷、家庭互動、教育學習等面向提供扶助，協助孩子身心健全發展。

▲▼全聯號召「愛，從1開始」零錢捐活動，助新住民二代。（圖／全聯提供）

▲全聯率先捐1000萬點PX Pay點數（等同於100萬元）。（圖／全聯提供）

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，這次全聯率先捐1000萬點PX Pay點數（等同於100萬元），希望透過率先捐幫助到更多經濟弱勢新二代。他也提到，PX Pay愛心捐款在2021年整年，總募得福利點數約9千7百萬點（相當於970萬元），感受到大家的熱烈響應，希望大家可將這一份愛心持續延續下去。

全聯自2013年推出「愛從1開始」零錢捐活動，在全台千家門市設有「愛心零錢箱」，讓民眾在日常生活中即能響應公益，除了可捐出零錢，也能以手機APP捐出PX Pay福利點數。賽珍珠基金會表示，這次募款不只用於經濟弱勢新二代，陪伴他們找回成長的優勢和自信，也會協助該會於今年將服務擴展至全國，讓在台新二代都有機會得到扶助和關懷，讓每一位孩子都能點亮希望。

賽珍珠基金會服務跨國婚姻家庭及其子女逾50年，現今平均每年服務200戶、400個經濟弱勢新住民子女，從服務經驗顯示，許多新住民因為文化差異、語言隔閡、經濟壓力、家庭壓力等因素，難以獨力承擔家庭經濟及養育下一代之重責。而新二代在缺乏足夠的心理支持及學習資源管道下，求學成長的道路上也易形成各項隱憂，不過該會也同時發現，新二代與生俱來的多元文化背景，有助於孩子們跨越成長限制找回優勢和自信。

即日起3/31，民眾可響應全聯「愛，從1開始」，透過零錢捐、PX Pay點數捐，協助賽珍珠基金會助學新二代。

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