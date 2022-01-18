17項民生物資漲幅創新高！3200戶家庭陷入邊緣　世界展望會募紅包

▲台灣世界展望會邀請大眾響應「紅包傳愛」，幫助弱勢家庭和兒少。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

通膨率破2％！雞蛋、麵包、食用油、衛生紙等17項重要民生物資漲幅創新高，對於弱勢家庭來說更加深隱憂，台灣世界展望會透過募集「紅包傳愛」平安紅包，為有需要的家庭提供特況扶助、醫療補助及災害救助，幫助弱勢家庭填補經濟缺口，安心過好年。

據主計總處最新統計，2021年低所得家庭消費者物價指數年增率為2.01％，高於全體家庭年增率。其中雞蛋、麵包、食用油、衛生紙等17項重要民生物資漲幅更屢創新高，因低收入家庭可支配所得低，在食物、民生必需品和基本生活支出占比較一般家庭高，物價通膨不僅加重經濟壓力，當遭逢突發變故、傷病或災害，恐無招架之力，需外界伸援。

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台灣世界展望會會長李紹齡表示，除了近幾個月的物價翻漲，Omicron病毒的不確定性也加深弱勢家庭的經濟隱憂，目前在全國所服務兒少家庭中，至少超過3200戶有特殊狀況、急難等需求，當中多數屬於未符合低收、中低收入戶資格，而更難取得社會資源的弱勢邊緣戶。

▲小恩阿嬤每天不辭辛勞，接送小恩和妹妹上下課、送便當，還照顧生病的媳婦，努力撐起一個家。。（圖／台灣世界展望會提供）

家住高雄的小恩阿嬤（化名），面對兒子和媳婦接連因傷病住院，毅然放下工作，扛起照顧兒子、媳婦和兩個孫子的吃重角色，除了每天接送小恩和妹妹上下課、送便當，還要照顧癱瘓在床的媳婦，吃飯、灌藥與換尿布，她耐心陪伴媳婦經歷腦部手術和復健，就像對待親生女兒般無微不至，即使累到「皮蛇」發作仍無怨無悔。

小恩阿嬤感謝世界展望會社工員，在她徬徨無助時伸出援手，為孫子提供營養扶助金和特況扶助金，還有食品、衛生紙、護眼檯燈等物資，讓她走過絕望，繼續守護一家大小。

▲台灣世界展望會提供護眼檯燈，讓小恩在家安心溫習課業。（圖／台灣世界展望會提供）



台灣世界展望會表示，春節期間，當一般家庭團圓歡聚的同時，弱勢家庭可能正為了生活開銷而苦惱，因此邀請大眾響應「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，成為孩子在寒冬中勇敢前行的溫暖力量。即日起至2022年1月31日止，透過線上捐款「紅包傳愛」送出紅包，凡單筆捐款金額達1,000元，就贈「馬力說」獨家設計紅包袋一組。