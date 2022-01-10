「有丁字褲嗎」色醫掀女護理師裙　挨告竟辯：員工是我的財產　　

▲女護理師遭診所醫師掀裙子、強行環抱，事後向友人哭訴並提告。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市一家婦產科診所的郭姓醫師，遭所內1名女護理師控訴，不僅曾在電梯內強行抱住她，還在開車時掀她裙子，在車內不斷對其詢問平常會不會穿性感內褲，甚至大言不慚地說「拜託，婦產科待那麼久了，我什麼全部都看了」；郭男否認犯行，辯稱環抱前有徵求對方同意，問內褲材質是要了解其陰道出血原因，強調「員工是老闆的資產，不可能傷害對方」，經女護理師提出監視器及錄音檔案，法官依強制罪嫌將郭男判刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，郭男是台中一家婦產科診所醫師兼負責人，被害人是所內的女護理師（已離職），2020年2月12日上午，2人前往某社區探訪長照病患，郭男於搭電梯時問護理師「妳到底幾公斤啊？沒有40公斤的樣子」，隨後就從其背後以雙手環抱腰部將護理師抱起至雙腳離地再放下，並觸摸她臀部。

2月24日上午，郭男開車載女護理師訪視居家病人，在車內不時向她談論女性性器官，還拿出手機內的女性性器官照片供其觀看，並詢問「妳會買迷人的內衣穿嗎？」、「會不會穿性感內褲」、「有丁字褲嗎？」等語，還伸出鹹豬手掀女護理師裙子欲看其穿什麼內褲，遭女護理師以手撥開。事後女護理師向友人哭訴，並對郭男提告。

審理時，郭男坦承對被害人環抱，但辯稱是當天氣溫低，看對方穿很少且很瘦，在對方同意之下才將其抱起，更稱「員工是老闆資產，我不會去傷害她，過程中我都是在維護員工。」在車內則是因女護理師曾陰道出血就診，他想知道是什麼原因引起，才詢問對方是穿什麼材質的內衣褲，並未動手掀其裙子，也未曾提及女性性器官、拿相關照片給對方觀看。

法官勘驗相關監視器畫面及錄音檔，證實郭男確曾在電梯內從後方環抱被害人，且身體緊貼其腰、臀部，且也聽見郭男在車內曾說「那我問妳，妳有妳有丁字褲嗎？有嗎？」、「喔拜託，婦產科待那麼久了，我什麼全部都看了」等語。

法官審酌，性騷擾部分雙方已達成和解，經被害人撤回告訴，予以不受理，遂依強制罪將郭男2次犯行共判刑6月，得易科罰金。可上訴。