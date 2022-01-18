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超商變身超市！開賣3千款商品、24小時外送　限時整單免運再打7折

▲▼7-11最新便利快超市OPEN NOW。（圖／7-11提供）

▲7-11打造最新便利快超市「OPEN NOW」，即日起外送可享7折優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

看準個人化、小家庭外送即時需求，就有超商打造全新「便利快超市」，將門市串接外送服務拓展生鮮雜貨商機，並以「24小時外送服務」、「門市倉庫及衛星倉儲」以及「冷凍與生鮮蔬果倍增」3大策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即食即煮等料理需求，且即日起還可享外送限時7折優惠。

7-11打造全新便利快超市「OPEN NOW」，首間概念店就選在台北市最大行政區士林、鄰近社子島的「集鑫門市」，為擴大設置冷凍與生鮮結構專區，採「前店後倉」設計實體店鋪，從賣場陳列、倉儲空間到冷凍冷藏設備都較一般門市擴增4倍，商品選擇超過3000款，更提供「5公里內24小時雙外送平台服務」、「即興入店就近買」2種消費情境，滿足隨時隨地採買冷凍生鮮、蔬菜水果、日用品的生活需求。

▲▼7-11最新便利快超市OPEN NOW。（圖／7-11提供）

▲門市提供超過3000款商品，且24小時都有外送服務。

為慶祝OPEN NOW服務上線，即日起至1/23止於foodomo選購集鑫門市指定冷凍與生鮮蔬果商品不限金額筆筆免運，輸入指定優惠碼「生鮮買7來」再享7折優惠；1/31前選擇Uber Eats購買集鑫門市指定冷凍與生鮮蔬果商品，輸入指定優惠碼「採買虎過年」滿250元享75折，單筆訂單滿400元就可折抵100元。

▲▼全聯與foodpanda合作。（圖／業者提供）

▲全聯與foodpanda「熊熊聯手」合作。（圖／全聯提供）

全聯則是與foodpanda「熊熊聯手」合作，挑戰全台北中南350間門市上架foodpanda平台，商品更上看3000項，線上線下同價格，包括生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等，通通一鍵到府。而為歡慶合作釋出好康，即日起至2/3，凡在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯商品，輸入專屬優惠碼「全聯來了」就享獨家69折優惠。

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