快訊／亞東護理師去過兒童新樂園　侯友宜：已通告各級學校調查

記者林銘翰／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增17例本土個案，其中14人和西堤染疫相關，另還有亞東醫院1名護理師染疫，確診足跡包括北市士林科教館、兒童新樂園等地。新北市長侯友宜17日下午在疫情記者會上表示，新北市政府有通告給各級學校，「但是目前為止回報，還沒接到有學校到兒童樂園玩的個案出現」。

▲有確診者曾到兒童新樂園，兒童新樂園深夜緊急清消。（圖／北捷提供）



台北捷運公司17日發布新聞稿指出，兒童新樂園16日晚間接獲通知有確診者足跡，已立即完成園區專案清消作業，園區內室內美食街從今天起暫停開放3天。

新北市政府17日下午召開疫情應變記者會，侯友宜表示，有關新北市有沒有足跡到台北市的兒童新樂園，目前新北市有通報給各學校，「但是目前為止回報，還沒接到有學校到兒童樂園玩的個案出現」。

談到正在推行疫苗護照，侯友宜則說，因為國小都是12歲以下的學童，那天他在公托開幕時，就特別要求大家要出示小黃卡、打兩劑滿14天，「今天是禮拜一，已經要求學校都要保護學童的安全」。

侯友宜強調，非特定族群出入學校，一定要出示小黃卡，當然學校老師幾乎大部分都打了兩劑疫苗，如果沒有就會快篩，「學校的安全度一定是最嚴格」。