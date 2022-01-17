　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

存款千萬10口擠破屋！南投女童有新家了　好心人一周完工助圓夢

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南投一名林姓女童日前寫信向縣議員葉仁創求助，表示一家10口擠在小屋，結果縣府經深入調查，才發現女童阿公、父親名下財產高達千萬，修繕房屋費用完全無虞，只是阿公握有財產大權，不願修屋。對此，台南市勞工局「做工行善團」得知後，一周內完成修繕，幫助女童圓夢。

女童於信件寫道，「我就讀南光國小，同學媽媽生2個或3個，而我媽媽生6個，我們家只有1間房間，我睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，好想要跟妹妹共有1間房間，4個弟弟也共有房間，希望能幫忙圓夢。」

經查，林姓女童與父母、弟妹、阿公、阿嬤一家十口，住在南投縣國姓鄉北山村一處平房。不過，葉仁創會同縣府前往了解，才發現女童的阿公、父親名下有高達千萬的財產，加上阿公握有財產大權，且「疑似住習慣了」才不願修繕，在關懷協會擔任理事的阿姨，才會指導女童寫出求助信。

市長黃偉哲獲悉女童睡臥都在地板還要擔心蛇入侵，即請台南「做工行善團」於1月11日前往會勘，表達關切與願意協助之意。經當日實地勘查女童住處後，發現環境著實很不理想，女童母親要照顧6名幼童無法工作，而父親僅有從事搭鐵厝打零工收入，雖案家有些積蓄但現由92歲高齡的祖父掌管，要在農曆過年前改造整個環境目前有困難。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，基於愛護幼童的心，與做工行善團隊研議後，大家都樂意出手協助，決定打造一個有床、有書桌椅適合小朋友居住、讀書的成長環境。而經由此封女童發出的求救信，也讓女童父親覺醒到兒女的需求，尤其知道遠從台南來的做工行善團隊願意幫助修繕房屋，十分感動，這幾天放下手邊工作，自己進行房屋屋頂及外部改善施作，並清理堆積物品騰出空間，希望可以給子女一個宜居的家。

做工行善團隊與案家獲共識後，於1月12日進行詳細勘查與分工，電氣志工15進行更換屋內老舊線路、照明設備；16日則由木工志工接手為女童隔間裝潢新的臥室，從會勘到連續2日的施工，於短短一週內完成作業，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具床組、衣櫥與書桌椅、書架等要送給女童與其弟妹們，讓女童有良好的生活起居空間可以用功求學。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總統賴清德與台南市長黃偉哲各贈送一座檯燈給案家，期勉女童與弟妹們學業進步。台南市勞工局王鑫基局長另代表黃偉哲市長送案家6名孩童紅包及兩組繡有台南市花與市鳥的粉色涼被、毛毯組等作為小孩房間完工的祝福。

另本案木工內部裝潢材料由南投縣葉仁創議員媒合埔里鎮嘉益建材有限公司陳莉恆董事長善心捐助，南投縣木工業職業工會徐昭輝理事長也率會員共同參與並提供午餐，與「做工行善團」齊力為女童圓夢。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
曾去科教館逛展　北市公布亞東確診護理師足跡
LIVE／士林確診足跡多　柯文哲最新說明
快訊／護理師男友確診！　「住土城」Ct值25.8
美輪明宏看見台灣了！　本尊親發聲
快訊／亞東護理師曾去海底撈「 新北禁內用？」　侯友宜回應了
快訊／桃園最新21處足跡！　全聯、家樂福、星巴克
桃園已有15名未成年確診　羅一鈞：發病7種症狀都像感冒
快訊／新北本土+2足跡公布　全家、新店家樂福
快訊／亞東護理師確診「住板橋」　Ct值21、匡列79人採檢出
台灣防疫警戒僅20分「最輕鬆」　陳時中駁：我們數一數二
仁寶增1確診在「不同部門」！　全廠停工匡列1595人
LIVE／新北增2本土　侯友宜最新說明
西堤染疫狂燒27人　陳時中憂：一定有未爆彈！
快訊／亞東醫院護理師確診　院區5千人全面普篩
病毒潛伏期變短　陳時中鬆口可能「縮短檢疫日期」
快訊／學測防疫7大規定曝！　不開放親友陪考
快訊／國道1號化學槽車翻覆！　北上全線封閉
西堤1／8沒人確診！陳時中：傳播力強「空窗一天就傳第二波」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆料顏寬恒佔法拍屋坑殺銀行　周玉蔻挨告求償喊：出庭對質

花65萬找人喬毒品官司　被判5年才知受騙！假國安人員起訴

快訊／國道一北上242.5k化學槽車翻覆　狂冒白煙封3車道回堵1公里

長榮女大生慘遭性侵殺害3／18宣判　兇嫌梁育誌下場受矚目

快訊／國1斗南段車禍事故！化學槽車翻覆狂冒白煙　北上全線封閉中

撞死前新市區長大媳婦！　酒駕男狂飆猛撞慢車道分隔島出事了

2年死42人！國道未繫安全帶去年暴增萬件　鬼門關前靠這條保命

存款千萬10口擠破屋！南投女童有新家了　好心人一周完工助圓夢

日系「忍者」重機沿路炸街！22歲男耍帥遭攔檢　3600元飛了

胞弟涉違法濫墾占用國有地監委要查　張麗善：天子犯法與庶民同罪

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

西堤+6！CDC防疫人員也確診　陳時中曝北北基桃WFH可能性

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

爆料顏寬恒佔法拍屋坑殺銀行　周玉蔻挨告求償喊：出庭對質

花65萬找人喬毒品官司　被判5年才知受騙！假國安人員起訴

快訊／國道一北上242.5k化學槽車翻覆　狂冒白煙封3車道回堵1公里

長榮女大生慘遭性侵殺害3／18宣判　兇嫌梁育誌下場受矚目

快訊／國1斗南段車禍事故！化學槽車翻覆狂冒白煙　北上全線封閉中

撞死前新市區長大媳婦！　酒駕男狂飆猛撞慢車道分隔島出事了

2年死42人！國道未繫安全帶去年暴增萬件　鬼門關前靠這條保命

存款千萬10口擠破屋！南投女童有新家了　好心人一周完工助圓夢

日系「忍者」重機沿路炸街！22歲男耍帥遭攔檢　3600元飛了

胞弟涉違法濫墾占用國有地監委要查　張麗善：天子犯法與庶民同罪

獅剩1教練合約待確認　補強以桃猿2投為主

曾去科教館逛「粉紅豬小妹展」　北市公布亞東醫院確診護理師足跡

屋宅風水5禁忌！家門往外看　有5樣就中「暗箭煞」

亞洲最大的台北國際自行車展暖身起跑　邀歐美品牌談疫後產業趨勢

快訊／兒童新樂園有確診者足跡　侯友宜：還沒接到個案

快訊／北市聯醫護理師男友打滿2劑疫苗　採檢3天後陰轉陽、Ct值25.8

「紅髮男孩」Øzi曝最自豪魅力部位　黃宣想當「優雅的反叛份子」

《憲法訴訟法》施行後首次辯論　《原住民身分法》憲法法庭開庭

喬帥飛抵杜拜遇球迷親切合照　NBA白魔獸挺球王：他遭政客利用

桃機爆防疫員隔離衣「重複使用」　陳時中否認：會去了解一下

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

社會熱門新聞

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

行人撞自強號　警方緊急處理中

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

台北妹淚訴遭拖入公廁性侵　對話曝光大逆轉

科技副總被爆劈多女逼墮胎　妻看電腦驚見一堆偷拍片

湖口科技公司尾牙日大火　1600坪廠區全燒光

台北男猝死超商　還未泡「愛心泡麵」就身亡

「兩寶爸」科技副總獵千金社團曝光　劈多女

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

平頭男抱妻痛哭「太太快淹死了」　高大成揪出他殺的

人妻夢到燒金紙　揪小王同天離婚露餡

涉拿陸資挺韓總　台商會長判刑3年10月

即／新北樹林工廠深夜火警　建物全面燃燒

即／桃園民宅火警！老夫妻命喪火窟

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

民瘋搶莫德納　醫超納悶喊「可是瑞凡」！揭關鍵2字

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面