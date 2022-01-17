存款千萬10口擠破屋！南投女童有新家了　好心人一周完工助圓夢

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南投一名林姓女童日前寫信向縣議員葉仁創求助，表示一家10口擠在小屋，結果縣府經深入調查，才發現女童阿公、父親名下財產高達千萬，修繕房屋費用完全無虞，只是阿公握有財產大權，不願修屋。對此，台南市勞工局「做工行善團」得知後，一周內完成修繕，幫助女童圓夢。

女童於信件寫道，「我就讀南光國小，同學媽媽生2個或3個，而我媽媽生6個，我們家只有1間房間，我睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，好想要跟妹妹共有1間房間，4個弟弟也共有房間，希望能幫忙圓夢。」

經查，林姓女童與父母、弟妹、阿公、阿嬤一家十口，住在南投縣國姓鄉北山村一處平房。不過，葉仁創會同縣府前往了解，才發現女童的阿公、父親名下有高達千萬的財產，加上阿公握有財產大權，且「疑似住習慣了」才不願修繕，在關懷協會擔任理事的阿姨，才會指導女童寫出求助信。

市長黃偉哲獲悉女童睡臥都在地板還要擔心蛇入侵，即請台南「做工行善團」於1月11日前往會勘，表達關切與願意協助之意。經當日實地勘查女童住處後，發現環境著實很不理想，女童母親要照顧6名幼童無法工作，而父親僅有從事搭鐵厝打零工收入，雖案家有些積蓄但現由92歲高齡的祖父掌管，要在農曆過年前改造整個環境目前有困難。

黃偉哲表示，基於愛護幼童的心，與做工行善團隊研議後，大家都樂意出手協助，決定打造一個有床、有書桌椅適合小朋友居住、讀書的成長環境。而經由此封女童發出的求救信，也讓女童父親覺醒到兒女的需求，尤其知道遠從台南來的做工行善團隊願意幫助修繕房屋，十分感動，這幾天放下手邊工作，自己進行房屋屋頂及外部改善施作，並清理堆積物品騰出空間，希望可以給子女一個宜居的家。

做工行善團隊與案家獲共識後，於1月12日進行詳細勘查與分工，電氣志工15進行更換屋內老舊線路、照明設備；16日則由木工志工接手為女童隔間裝潢新的臥室，從會勘到連續2日的施工，於短短一週內完成作業，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具床組、衣櫥與書桌椅、書架等要送給女童與其弟妹們，讓女童有良好的生活起居空間可以用功求學。

副總統賴清德與台南市長黃偉哲各贈送一座檯燈給案家，期勉女童與弟妹們學業進步。台南市勞工局王鑫基局長另代表黃偉哲市長送案家6名孩童紅包及兩組繡有台南市花與市鳥的粉色涼被、毛毯組等作為小孩房間完工的祝福。

另本案木工內部裝潢材料由南投縣葉仁創議員媒合埔里鎮嘉益建材有限公司陳莉恆董事長善心捐助，南投縣木工業職業工會徐昭輝理事長也率會員共同參與並提供午餐，與「做工行善團」齊力為女童圓夢。