全台唯一佳評如潮　奇美博物館《蒂姆．沃克》特展延長至5／15

▲奇美博物館國際大展《蒂姆．沃克：美妙事物》自推出後佳評如潮，為了回應民眾的期待，館方17日宣布該展的展期延長至5月15日止，請把握機會前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館國際大展《蒂姆．沃克：美妙事物》自推出後佳評如潮，為了回應民眾的期待，館方17日宣布該展的展期延長至5月15日止，讓尚未看展的朋友有充裕時間安排，並提醒大家敬請把握機會前往觀賞！

奇美博物館去年引進英國頂尖博物館V&A的世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things），讓台灣成為此超級大展的亞洲首站，引發了大量話題。然而展覽期間受到疫情起落的影響，多少打亂了民眾的參觀安排。為了讓大家有更多機會看展，館方與V&A溝通後決定延長展期，原本2月6日春節假期後就結束，調整為5月15日才閉展，一方面滿足民眾期盼，另一方面也可以緩解春節期間可能出現的人潮，同時讓民眾能夠因應疫情變化，彈性規畫參觀時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奇美博物館館長許家彰表示，引進一個國際大展相當不易，受疫情影響更是增加開展難度，排除萬難開展了，就希望讓想看的民眾都可以大開眼界。由於該世界巡迴展全台僅有一站，一旦閉展後就很難再有機會欣賞，因此邀請還沒看展的民眾前來感受蒂姆．沃克的魅力，也歡迎看過的朋友回流二刷、三刷。

《蒂姆．沃克：美妙事物》由V&A博物館精心策劃，為時尚攝影大師蒂姆．沃克生涯至今最大的個展。在全球擁有眾多粉絲的蒂姆．沃克，攝影作品以超現實風格著稱，該展不但有其職涯作品精華回顧、從V&A獲取靈感的全新創作，還有V&A稀珍藏品等一併展出，而展場規劃更充滿豐富細節，一展區一世界的情境設計，讓人彷彿穿梭在一個個風格迥異的奇幻天地。此外，持振興五倍券、藝FUN券享「雙人看特展」原價900元、特價600元的優惠，歡迎民眾多加利用。相關訊息請見奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。