擴大決策圈？　王金平要朱立倫看民進黨：他們很多小兵立大功

記者黃巈禾／台北報導

四大公投、台中第二選區立委補選及林昶佐罷免案落幕，國民黨三連敗引發黨內與支持者擔憂未來發展。對此，前立法院院長王金平17日表示，國民黨應該以團結為第一，民進黨內部對策小組有必要民進黨內部對策小組，很多都是小兵立大功，有很多想法也不是比較高位階的人想得到的，他相信朱立倫會做好這方面的準備和因應的工作。

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）



王金平表示，了解目前國民黨的處境，做出最好的因應，壯大國民黨各方面關係和實力比較重要，要瞭解競爭的政黨腦袋裡想什麼、目的是什麼，需要跟對方探討，做出因應措施。

對於中廣董事長趙少康建議國民黨主席朱立倫擴大決策圈，王金平表示，這個人看法，每個人都不太一樣，有人認為認清整個情勢做出必要因應措施就好，不是人多就一定怎樣，不過，人多進入決策圈總是考慮面向較多元，經過討論也能獲得比較實際的措施和政策，各有好處。

王金平指出，擴大決策圈或應用一個特殊小組來了解民進黨、國民黨該怎麼做，就是所謂的對策小組，這是絕對必要的，而小組成員也不一定要高級到各個層次的領導者，民進黨內部對策小組很多都是小兵立大功，有很多想法也不是比較高位階的人想得到的，所以要怎樣對付國民黨有自己的想法，相信朱立倫會做好這方面的準備和因應的工作。

至於是否認為黨內深藍勢力箝制讓朱立倫無法發揮，王金平回應，深藍對黨內各方面有相當影響力，怎樣由深藍的人士能做好對國家全盤的認知，再做出正確的政策和建議來影響國民黨，這個比較好。