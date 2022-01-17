尾牙抽賓士…「全公司25人」13年資深員工爽翻　老闆來電讓他哭了

▲員工最期待的莫過於尾牙和年終獎金。（示意圖／達志影像）



圖文／CTWANT

一名男網友過去曾分享，他在1間小公司服務，員工總數只有25人，當年老闆大手筆提供1輛全新賓士車，當作尾牙頭獎，讓大家興奮不已，自己也滿心雀躍，期待能抽中大獎，不料老闆1通電話卻讓他當場崩潰。

原PO先前在臉書社團「爆廢公社」透露，自己在1間汽車美容、買賣公司待了13年，眼看一年一度的尾牙即將登場，老闆又大手筆犒賞員工，準備了1輛新款賓士C系列當作頭獎，而且還是總代理的車，「前車主太有錢，開了才1千多公里的就拿來賣」，讓他滿心期待，心想全公司才25人，中籤機率應該不低。

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貼文提到，自從知道尾牙獎品，原PO每天上班都沉浸在美夢中，加上老闆又宣布要讓員工好好放年假，往年通常只休息到初三，但當年加碼，一口氣從除夕休息到初六，讓他更加興奮，孰料尾牙前夕，他突然接到老闆電話，對方竟說「你也待十三年了，該拿得也都拿了，給員工們一個機會」，要他放棄機會。

原PO聽完後，瞬間從天堂掉到地獄，大吼「你這個雞冠頭老闆！你不怕尾牙吃到烙賽啊！13年拿你最大獎就統一肉燥麵一箱」，誰知他忘了掛掉電話，一席話全傳到老闆耳裡，當場崩潰。貼文曝光後，不少網友紛紛留言「快請求老闆炸醬麵加碼到3箱」、「尷尬一波」、「可以換滿漢大餐嗎」。

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