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東加火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

東加王國海底火山爆發衛星影片釋出，震波衝破海面後「蕈狀雲」直達天際，海嘯影響範圍更遠至東太平洋的美國西岸及智利。火山爆發第一時間也有人在船上拍下影片，火山泥灰伴隨厚實的大量白霧衝至空中，周圍不時還出現閃電。

▲▼海底火山。（圖／翻攝推特）

▲東加海底火山噴發。（圖／翻攝推特）

海底火山於14日、15日連續噴發，網站「Space.com」釋出的衛星影片顯示經過一日一夜，火山造成的「蕈狀雲」持續衝向天際，在太平洋海面形成一個巨大的「白點」，爆發的聲音之大，甚至連500英哩（約805公里）遠的斐濟都能聽見。

現場船隻近距離拍攝的影片更加恐怖，火山灰柱直徑幾乎比島嶼還要寬，爆發期間大量灰色煙霧仍不斷噴發、擴散、掩蓋海面，周圍的天空也全部遮掩住，閃電不斷在周圍迸發。

海底火山噴發後，澳洲、紐西蘭、斐濟、瓦努阿圖共和國、美屬薩摩亞群島、澳洲自治島豪勳爵島（Lord Howe Island）、澳洲麥覺理島（Macquarie Island）及諾福克群島（Norkfolk Island）、日本、夏威夷及美國西岸均發出海嘯警報。

這波海嘯擴及範圍遠至4000公里，日本氣象廳今（16日）上午7點30分通報指出，岩手縣仍列海嘯警報，其餘縣市地區退為海嘯預警級別，目前觀測到最大浪高為奄美大島的1.2公尺，以及岩手縣久慈港的1.1公尺。

澳洲氣象局對新南威爾州所有沿海地區、昆士蘭和維多利亞部分沿海發出海嘯警報，並在諾福克群島觀測到1.27公尺的最高浪高，黃金海岸則有80公分高。

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火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

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