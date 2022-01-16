東加火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

東加王國海底火山爆發衛星影片釋出，震波衝破海面後「蕈狀雲」直達天際，海嘯影響範圍更遠至東太平洋的美國西岸及智利。火山爆發第一時間也有人在船上拍下影片，火山泥灰伴隨厚實的大量白霧衝至空中，周圍不時還出現閃電。

BREAKING: Satellite image captures Tonga's Hunga volcano erupting



(Source: @US_Stormwatch) pic.twitter.com/VolrJs7Gfi — The Spectator Index (@spectatorindex) January 15, 2022

▲東加海底火山噴發。（圖／翻攝推特）

The shockwave from the Tonga volcano eruption was detected in air pressure as far away as Alaska and Florida, appearing to be the largest eruption in recorded history for the volcano



The explosion was loud enough to be heard over 500 miles away in Fiji pic.twitter.com/QYTRdV4xdY — UberFacts (@UberFacts) January 15, 2022

海底火山於14日、15日連續噴發，網站「Space.com」釋出的衛星影片顯示經過一日一夜，火山造成的「蕈狀雲」持續衝向天際，在太平洋海面形成一個巨大的「白點」，爆發的聲音之大，甚至連500英哩（約805公里）遠的斐濟都能聽見。

現場船隻近距離拍攝的影片更加恐怖，火山灰柱直徑幾乎比島嶼還要寬，爆發期間大量灰色煙霧仍不斷噴發、擴散、掩蓋海面，周圍的天空也全部遮掩住，閃電不斷在周圍迸發。

I can't fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25 — Doc V (@MJVentrice) January 15, 2022

WATCH: Footage of massive #Tonga volcano eruption that caused Tsunami



pic.twitter.com/tYEZXlKJj5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 15, 2022

海底火山噴發後，澳洲、紐西蘭、斐濟、瓦努阿圖共和國、美屬薩摩亞群島、澳洲自治島豪勳爵島（Lord Howe Island）、澳洲麥覺理島（Macquarie Island）及諾福克群島（Norkfolk Island）、日本、夏威夷及美國西岸均發出海嘯警報。

這波海嘯擴及範圍遠至4000公里，日本氣象廳今（16日）上午7點30分通報指出，岩手縣仍列海嘯警報，其餘縣市地區退為海嘯預警級別，目前觀測到最大浪高為奄美大島的1.2公尺，以及岩手縣久慈港的1.1公尺。

澳洲氣象局對新南威爾州所有沿海地區、昆士蘭和維多利亞部分沿海發出海嘯警報，並在諾福克群島觀測到1.27公尺的最高浪高，黃金海岸則有80公分高。