東加火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

記者張靖榕/綜合外電報導

東加王國海底火山爆發衛星影片釋出,震波衝破海面後「蕈狀雲」直達天際,海嘯影響範圍更遠至東太平洋的美國西岸及智利。火山爆發第一時間也有人在船上拍下影片,火山泥灰伴隨厚實的大量白霧衝至空中,周圍不時還出現閃電。

▲東加海底火山噴發。(圖/翻攝推特)

The shockwave from the Tonga volcano eruption was detected in air pressure as far away as Alaska and Florida, appearing to be the largest eruption in recorded history for the volcano



The explosion was loud enough to be heard over 500 miles away in Fiji pic.twitter.com/QYTRdV4xdY