世新產學合作躍上元宇宙　品牌行銷競賽學生獲獎實踐創意

生活中心／台北報導

世新大學產學合作向元宇宙躍進！世新大學與啟雲科技合作，進行為期半年「FunkAR 擴增實境送禮平台國際品牌行銷企劃競賽」產學合作，近期舉行頒獎典禮，由啟雲科技董事長暨執行長丘立全、世新大學公共關係暨廣告學系楊意菁系主任以及此次負責推動產學合作案的應淇帆助理教授，親自頒獎給三組優秀的學生團隊，三組團隊除了獲得獎金肯定，更獲得史上首發的AR獎座。

▲ 前排左5起為：世新大學公共關係暨廣告學系楊意菁主任、世新大學陳清河副校長、啟雲科技丘立全董事長暨執行長、世新大學公共關係暨廣告學系應淇帆助理教練。（圖／世新大學提供）

FunkAR 100%由台灣開發，是全球第一個手機WebAR的送禮平台，未來將把世新學生的創意行銷能量帶入國際市場。啟雲科技丘立全董事長暨執行長表示，「世新大學學生的創意與創新能力，開發出更多具創意、有趣且國際化的數位送禮行銷方式，降低AR科技應用門檻。」未來希望能夠與學生繼續合作，發展出更多元宇宙的品牌行銷模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情改變人們以往的生活模式，實體社交行為幾乎轉為線上互動，使數位送禮商機在短期內大幅成長，FunkAR 擴增實境送禮平台以 WebAR 作為核心技術，不需下載App，即可建立專屬即時客製化AR卡片與禮物，未來將透過學生創意，打造更有趣的社交互動模式與AR廣告效益。

世新大學陳清河副校長在致詞時表示，「透過與啟雲科技的合作，讓學生應用所學，增強實務操作能力，符合世新大學數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業的辦學特色。」

此次共有三組優秀的學生團隊榮獲「啟雲科技FunkAR 擴增實境送禮平台國際品牌行銷企劃競賽」獎項，包括第一名RQVS團隊廖婉喻、周慧芬、徐千耘、詹昕穎；第二名FunkTeam團隊劉子謙、李明謙、呂曈、劉奕萱、王聖茹、溫珍妮、廖唯辛，以及第三名PRPro團隊陳汶希、陳思蓓、陳芊妤。