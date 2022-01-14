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血濺陽明山豪宅！國民黨前高層遭狼狗狠咬　全身20處撕裂傷

▲▼國民黨中評會主席團主席張榮恭會後轉述晚宴內容。（圖／記者曾俊豪攝）

▲張榮恭於住家社區被鄰居飼養的狼狗咬傷。（資料照／記者曾俊豪攝）

記者黃宥寧、陳羿妏／台北報導

台北市士林區「白雲山莊」2021年2月13日下午傳出狗咬人意外！一名王姓住戶於社區花園遛著狼狗「瑪莉」時，解開狼狗的牽繩、並未裝上防咬裝置，因而咬傷剛好外出的前國民黨發言人、副秘書長張榮恭，造成張的手腳受有20處撕裂傷。士林地院日前依過失傷害罪，將王女判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

判決指出，王女飼養2隻狼犬，案發當天她帶其中一隻狼狗「瑪莉」到社區花園遛狗，並解開牽繩且未配戴防咬嘴套，任由「瑪莉」於社區奔跑走動；同時間，張榮恭接獲管理員通知下樓關車燈，便帶著愛犬「花花」一起出門，怎料，卻發現「瑪莉」上前追趕「花花」。

張榮恭見狀趕緊上前把「花花」抱起，結果反被「瑪莉」撲倒在地，且啃咬攻擊，造成張受有20處撕裂傷。直到張的妻子、鄰居聽聞張慘叫聲，立刻上前查看，發現張滿身是傷、地板上一灘血跡，趕緊報警送醫，全案曝光。

王女到案後坦承，遛狗時解開牽繩、並未替狼狗加裝防咬裝置，但她辯稱「瑪莉」是咬傷「花花」，而非咬傷張榮恭本人。

對此，士林地院日前勘驗相關事證後，不採信王女說詞，考量雙方至今尚未達成和解賠償，審酌後依過失傷害罪，將王女判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

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