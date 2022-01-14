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台船聲明「詳述」潛艦國造遭爆料案　張競嘆：豬隊友

▲▼總統蔡英文24日上午赴高雄台船主持「潛艦國造建造案開工典禮」。（圖／記者陶本和攝）

▲高雄台船公司舉行的「潛艦國造建造案開工典禮」。（圖／記者陶本和攝）

記者魏有德／綜合報導

對於外界報導潛艦國造案有洩密外流情事，台船12日晚間發出聲明指出，是「廠商內部惡鬥」才向媒體爆料，相關「開玩笑」說法是被斷章取義。對此，中華戰略學會研究員張競認為，整起事件的相關錄音檔及爆料內容只是片斷零星資訊，台船聲明稿卻將事件始末、來龍去脈，甚至將未來計畫公開，「完全是豬隊友的表現。」

▲中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競。（圖／翻攝張競臉書）

▲中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競。（圖／翻攝張競臉書）

據傳，前海軍顧問郭璽被指插手潛艦國造，還牽出在技協公司與海軍間周旋的內幕，部分情事恐讓機密外流。對此，承攬潛艦國造設計案與建造案的台船公司發出聲明，將矛頭指向「廠商內部惡鬥」所致。

值得注意的是，台船聲明稿從技協評選過程、團隊成員的背景、技協顧問在潛艦國造案中扮演的角色等的來龍去脈及未來計畫對外界詳述，這也讓出身海軍的張競感到憂心，直指台船在「機密保護」上存在重大風險，在危機管理上是不及格的表現。

張競提到，潛艦國造關係到國防安全，爆料內容是由多個片段零碎的錄音檔等資訊拼湊得來，除了少數極為專業的人士，外界很難從中獲取詳細資訊，「但台船的聲明稿將事件始末全盤托出，還留下『某國』等較為敏感的訊息，可供潛在敵人深究探詢，甚至達到施壓的目的，實為不智的作法，完全是豬隊友的表現。」

張競認為，台船最好的處理方式是對外界說明，全案已交專業的檢調及軍事相關人士調查，讓外界不要過度揣測，同時還可以讓國人對潛艦國造案持續保有信心，「希望台船公司不要再發出這種把所有事情招出來的新聞稿，成為更大的洩密者，讓外界看笑話。」

台船聲明稿：

台船承攬潛艦國造設計案與建造案，因屬第一次設計與建造潛艦，因此本身能量不足，必須尋求國外具備設計與建造潛艦的廠家協助。

有基於此，於進行設計/建造技協選商作業，海軍/台船已透過各種管道以及協請郭先生提供商源，設計/建造技協評選過程簡述如下：

(一)設計技協評選過程：

共計8家廠商投標，有些廠商資格不符，並未投標，評選條件設定為須具備潛艦設計實績，須具備輸出許可，經最後二家擇優評選，其中一家報價較高，且尚未取得輸出許可，因此最後由G/L公司獲得合約。

郭先生皆未參選評選過程、議價與議約作業。

(二)建造技協評選過程：

共計邀標8家廠商，但有些廠商並未投標，評選條件設定為須具備潛艦實績，經最後擇優評選三家，但優序一為S公司，台船依採購作業程序與S公司簽約。

S公司主要團隊成員為曾協助某國建造潛艦的退休人員來台籌組公司，因此並無輸出許可限制，且其協助建造之成果仍需經由海軍之技協顧問監督審查合格。

郭先生皆未參選評選過程、議價與議約作業。

(三)本案經查證郭先生係於某場合，開完笑的說法說G公司與S公司是詐騙集團，以致於媒體斷章取義，造成社會大眾誤解，技協顧問作業實績如下：

G公司技協：●初步設計、合約設計、細部設計階段的文件發展與檢視

●完成各系統設計檢視
●提供水下安全建議與精進方案
●協助建立設計、計算、分析能量
S公司技協：●造艦所需廠房之建置與機具設備建置/調校
●船段試製作業
●壓力殼製造

(四)G公司協助指導完成上述之設計成果，皆已複式查核通過海軍國外技協顧問、確認所有系統設計皆可符合合約規範功能需求

(五)S公司協助指導完成壓力殼製造，並已複式查核通過海軍國外技協顧問確認符合相關施工規範與規定。
劍龍級艦性能提升技協案：

(一)主合約商由中科院擔任，因台船承造IDS案考量施工程序概同，中科院選擇台船擔任施工合約廠商，台船本身持續評估是否需要技協需求，另基於品質要求，台船已啟動技協商源。

(二)經查證台船柳廠長，該顧問亦希望參與劍龍級潛艦延壽技協案，惟柳廠長告知目前屬尋商階段且該顧問亦僅為商源之一，並未指定或期約不當事宜。

(三)劍龍級潛艦延壽技協案尋商作業，技協團隊之各項評選，必須經過海軍嚴格把關與審查，本案屬尋商階段中均未成案，此乃廠商欲得標本案之一般商業行為。

IDS後續艦案：

(一)媒播中提及有關後續艦，海軍尚未建案，更遑論預算獲得，現台船盡全力完成首艘原型艦之建造作業。

(二)技協部分必須依約完成首艘艦建造，不可能更換技協顧問，這是媒播中提及遲顧問認為目前S公司人員素質不足，與S公司老闆意見不合，發生多次爭執，企圖另組團隊取而代之，方與郭先生研商共同籌組公司，爭取後續艦擔任技協顧問，此實屬廠商內鬥行為，無論是台船、海軍及諮詢委員決策等高層均無所悉，直到媒體報導方得知。

五、建造技協公司內部紛爭：

(一)S公司建造技協均屬船廠退人員組成，自108年陸續來台擔任技協顧闆，執行過程中，海軍與台船將成員平日工作與技協能力納入嚴格考核，並剔退多位不適任人員，計已汰除19員，技協公司並更換合格的新顧問遞補。

(二)因S公司老闆於本年度4月份合約期滿後，不再續聘遲顧問，以至於其心生怨懟，此仍廠商內部惡鬥，遲顧問藉機蒐集郭先生與台船工作階層談話內容，藉機爆料。

六、結論：

(一)此次發生媒播中爆料行為，純屬廠商內鬥所致。

(二)此次遲顧問欲另組團隊，欲分食後續艦技協大餅，但技協團隊之各項評選，台船公司除有評選機制外，且皆必須經過海軍嚴格把關與審查，因此絕不可能發生直接指定特定廠商。

(三)IDS建造案有立法院與監察院之監督下，依法依約執行，各項品質把關，可受公評，海軍亦皆已全面監管，潛艦國造案極為困難，一經曝光即可能引發中共抵制其他國家，影響對裝備獲得與技術協助，因此仍建議低調處理。

(四)本次媒播事件，劍龍級潛艦延壽技協案及潛艦國造後續艦案均尚未成案，若發生任何違法事件，將依法究辦。

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