19歲正妹「不吃主食」瘦到27公斤！昏死ICU搶命　醫歎：隨時猝死

▲女大生減肥進ICU。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

減肥若選擇錯誤的方法，可能會要命！大陸一名19歲女大生日前因為這樣的自殺式減肥，害她全身多臟器因營養不良而功能減退，送進ICU搶救，鬼門關走了一趟。她事後表示，自己長期通過不健康的減肥法甩肉，「一天不吃主食，拒絕碳水，只吃代餐什麼的。」

據《青蕉視頻》報導，19歲的婷婷是一名大學生，最近放寒假回到湖北宜昌，1月5日突然暈倒在家。

醫生檢查發現，她全身多臟器因營養不良而功能減退。原來，身高167公分的婷婷希望保持身材，通過節食控制體重。「一天不吃主食，拒絕碳水，只吃代餐什麼的，」婷婷說。

一學期時間，她從40多公斤減到只剩下27.5公斤，而且經常沒力氣、掉頭髮，心率只有正常人的一半。

宜昌市中心醫院消化內科主治醫師楊力表示，「女孩心率只有35-42，正常人是60-100，所以她來的時候有心臟驟停或休克的相關表現，隨時有猝死的可能。」宜昌市中心醫院消化內科醫生劉偉提醒，「這種過度節食造成的全身臟器功能減退，包括甲狀腺功能減退，月經不調，消化道黏膜的萎縮，還有一些肝腎功能的變化。」

目前，婷婷已轉入普通病房，但仍需打點滴、吸氧。醫生也表示，婷婷現在最重要的就是恢復到正常的體重。